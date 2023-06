Enquête géante à Maussac Rue de la gare Maussac, 13 juillet 2023, Maussac.

Maussac,Corrèze

Aidez l’enquêteur à démêler une mystérieuse histoire. Cherchez les indices, questionnez les suspects à travers le village et démasquez le coupable..

2023-07-13 à ; fin : 2023-07-13 . .

Rue de la gare

Maussac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Help the investigator unravel a mysterious story. Search the village for clues, question suspects and unmask the culprit.

Ayuda al investigador a desentrañar una misteriosa historia. Busca pistas, interroga a los sospechosos por todo el pueblo y desenmascara al culpable.

Helfen Sie dem Ermittler, eine mysteriöse Geschichte zu entwirren. Suchen Sie nach Hinweisen, befragen Sie Verdächtige im ganzen Dorf und entlarven Sie den Täter.

Mise à jour le 2023-06-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze