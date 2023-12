Cinéma Laruns : Aquaman et le royaume perdu Rue de la Gare Laruns, 10 janvier 2024, Laruns.

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 18:00:00

fin : 2024-01-10

2h 04min / Action, Aventure, Fantastique

De James Wan

Par David Leslie Johnson-McGoldrick

Avec Jason Momoa, Patrick Wilson, Amber Heard

James Wan et Jason Momoa, reviennent pour une expérience cinématographique spectaculaire dans Aquaman et le Royaume perdu.

Black Manta, toujours hanté par le désir de venger son père, est maintenant plus puissant que jamais avec le légendaire Trident Noir entre ses mains. Pour l’anéantir, Aquaman doit s’associer à son frère Orm ancien roi d’Atlantide et actuellement emprisonné. Ensemble, ils devront surmonter leurs différences pour protéger leur royaume et sauver le monde d’une destruction irréversible..

Rue de la Gare

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées