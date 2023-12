Cinéma Laruns : La chimère VOSTFR Rue de la Gare Laruns Catégories d’Évènement: Laruns

Début : 2023-12-22 20:30:00

fin : 2023-12-22 2h 10min / Comédie dramatique, Drame, Comédie VOSTFR

De : Alice Rohrwacher

Avec : Josh O’Connor, Carol Duarte, Isabella Rossellini Chacun poursuit sa chimère sans jamais parvenir à la saisir. Pour certains, c’est un rêve d’argent facile, pour d’autres la quête d’un amour passé… De retour dans sa petite ville du bord de la mer Tyrrhénienne, Arthur retrouve sa bande de Tombaroli, des pilleurs de tombes étrusques et de merveilles archéologiques. Arthur a un don qu’il met au service de ses amis brigands : il ressent le vide. Le vide de la terre dans laquelle se trouvent les vestiges d’un monde passé. Le même vide qu’a laissé en lui le souvenir de son amour perdu, Beniamina..

Rue de la Gare

Laruns 64440

