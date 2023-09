Cinéma Laruns : La fiancée du poète Rue de la Gare Laruns, 12 octobre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

1h 43min / Comédie dramatique

De Yolande Moreau

Par Yolande Moreau, Frédérique Moreau

Avec Yolande Moreau, Sergi López, Grégory Gadebois

Amoureuse de peinture et de poésie, Mireille s’accommode de son travail de serveuse à la cafétéria des Beaux-Arts de Charleville tout en vivant de petits larcins et de trafic de cartouches de cigarettes. N’ayant pas les moyens d’entretenir la grande maison familiale des bords de Meuse dont elle hérite, Mireille décide de prendre trois locataires. Trois hommes qui vont bouleverser sa routine et la préparer, sans le savoir, au retour du quatrième : son grand amour de jeunesse, le poète..

Rue de la Gare

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1h 43min / Dramatic comedy

By Yolande Moreau

By Yolande Moreau, Frédérique Moreau

With Yolande Moreau, Sergi López, Grégory Gadebois

A lover of painting and poetry, Mireille gets by as a waitress in the cafeteria of Charleville’s Beaux-Arts while living off petty theft and cigarette cartons. Unable to afford the upkeep of the large family house she inherits on the banks of the Meuse, Mireille decides to take in three tenants. Three men who will upset her routine and unknowingly prepare her for the return of the fourth: her great love of youth, the poet.

1h 43min / Comedia dramática

Por Yolande Moreau

Por Yolande Moreau, Frédérique Moreau

Con Yolande Moreau, Sergi López, Grégory Gadebois

Amante de la pintura y la poesía, Mireille se las arregla como camarera en la cafetería del Beaux-Arts de Charleville mientras se gana la vida con pequeños robos y el contrabando de cartuchos de tabaco. Incapaz de mantener la gran casa familiar que hereda a orillas del Mosa, Mireille decide acoger a tres inquilinos. Tres hombres que alterarán su rutina y la prepararán, sin saberlo, para el regreso del cuarto: su gran amor de juventud, el poeta.

1h 43min / Komödie und Drama

Von Yolande Moreau

Von Yolande Moreau, Frédérique Moreau

Mit Yolande Moreau, Sergi López, Grégory Gadebois

Mireille, die Malerei und Poesie liebt, arrangiert sich mit ihrer Arbeit als Kellnerin in der Cafeteria der Beaux-Arts in Charleville, während sie von kleinen Diebstählen und dem Handel mit Zigarettenstangen lebt. Da Mireille nicht die Mittel hat, das große Familienhaus am Ufer der Maas, das sie geerbt hat, zu unterhalten, beschließt sie, drei Untermieter aufzunehmen. Drei Männer, die ihre Routine durcheinander bringen und sie, ohne es zu wissen, auf die Rückkehr des vierten Mannes vorbereiten: ihre große Jugendliebe, den Dichter.

