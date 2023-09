Cinéma Laruns : Nouveau départ Rue de la Gare Laruns, 7 octobre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

1h 40min / Comédie, Romance

De Philippe Lefebvre

Par Philippe Lefebvre, Maria Pourchet

Avec Franck Dubosc, Karin Viard, Clotilde Courau

Amoureux de Diane comme au premier jour, Alain traverse la cinquantaine sans crise. Même le départ des enfants, il l’a bien vécu. Diane moins.… Cette période, elle l’entame avec la sensation qu’elle pourrait mourir d’ennui ou d’angoisse. Pour Alain, qui voit pour la première fois son couple vaciller, il est temps de se poser les questions essentielles, et de prendre un risque majeur après 30 ans de vie commune : quitter Diane pour réveiller la flamme et l’envie de se retrouver. Nouveau Départ, c’est l’histoire d’une histoire d’amour à quitte ou double..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Rue de la Gare

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1h 40min / Comedy, Romance

By Philippe Lefebvre

By Philippe Lefebvre, Maria Pourchet

With Franck Dubosc, Karin Viard, Clotilde Courau

Alain is as much in love with Diane as the day he met her. Even the departure of his children was easy for him. Diane less so? She enters this period with the feeling that she could die of boredom or anxiety. For Alain, who sees his relationship faltering for the first time, it’s time to ask the essential questions, and to take a major risk after 30 years together: leaving Diane to rekindle the flame and the desire to find each other again. New Beginnings is the story of a double-or-nothing love affair.

1h 40min / Comedia, Romance

Por Philippe Lefebvre

Por Philippe Lefebvre, Maria Pourchet

Con Franck Dubosc, Karin Viard, Clotilde Courau

Alain está tan enamorado de Diane como el día en que la conoció. Incluso cuando sus hijos le abandonaron, lo pasó bien. ¿Diane menos? Entra en este periodo con la sensación de que podría morir de aburrimiento o de ansiedad. Para Alain, que por primera vez ve tambalearse su relación, ha llegado el momento de plantearse las preguntas esenciales y de correr un gran riesgo después de 30 años juntos: dejar a Diane para reavivar la llama y el deseo de reencontrarse. Nuevos comienzos es la historia de un doble o nada amoroso.

1h 40min / Komödie, Romanze

Von Philippe Lefebvre

Von Philippe Lefebvre, Maria Pourchet

Mit Franck Dubosc, Karin Viard, Clotilde Courau

Verliebt in Diane wie am ersten Tag, durchlebt Alain die Fünfziger ohne Krise. Selbst den Auszug der Kinder hat er gut überstanden. Diane weniger…? Sie beginnt diese Zeit mit dem Gefühl, dass sie an Langeweile oder Angst sterben könnte. Für Alain, der zum ersten Mal sieht, dass seine Ehe ins Wanken gerät, ist es an der Zeit, sich die wichtigsten Fragen zu stellen und nach 30 Jahren ein großes Risiko einzugehen: Diane zu verlassen, um die Flamme und die Lust auf ein Wiedersehen zu wecken. Neuanfang ist die Geschichte einer Liebesgeschichte mit doppeltem Risiko.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées