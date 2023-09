Cinéma Laruns : Capitaines ! Rue de la Gare Laruns, 4 octobre 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

0h 52min / Animation, Famille, Aventure

De Nicolas Hu, Noémi Gruner, Séléna Picque

À PARTIR DE 6 ANS

Programme de 2 films d’animation : Moules- Frites de Nicolas Hu et Les Astres immobiles de Noémi Gruner et Séléna Picque. Comment trouver sa place parmi les autres ? De manière sensible, ces deux films évoquent la difficulté d’intégration de ces petites filles, dont l’une doit dépasser la barrière sociale, l’autre la barrière culturelle. Deux jolis portraits d’héroïnes fortes..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 . .

Rue de la Gare

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



0h 52min / Animation, Family, Adventure

By Nicolas Hu, Noémi Gruner, Séléna Picque

AGES 6 AND UP

Program of 2 animated films: Moules- Frites by Nicolas Hu and Les Astres immobiles by Noémi Gruner and Séléna Picque. How do you find your place among others? In a sensitive way, these two films evoke the difficulty of integrating these little girls, one of whom has to overcome the social barrier, the other the cultural barrier. Two lovely portraits of strong heroines.

0h 52min / Animación, Familia, Aventura

Por Nicolas Hu, Noémi Gruner, Séléna Picque

A PARTIR DE LOS 6 AÑOS

Programa de 2 películas de animación: Moules- Frites de Nicolas Hu y Les Astres immobiles de Noémi Gruner y Séléna Picque. ¿Cómo encontrar tu lugar entre los demás? De forma sensible, estas dos películas evocan la dificultad de integración de estas niñas, una de las cuales tiene que superar la barrera social, la otra la cultural. Dos hermosos retratos de heroínas fuertes.

0h 52min / Animation, Familie, Abenteuer

Von Nicolas Hu, Noémi Gruner, Séléna Picque

AB 6 JAHREN

Programm aus zwei Animationsfilmen: Moules- Frites von Nicolas Hu und Les Astres immobiles von Noémi Gruner und Séléna Picque. Wie findet man seinen Platz unter den anderen? Auf einfühlsame Weise thematisieren diese beiden Filme die Schwierigkeiten der Integration dieser kleinen Mädchen, von denen eines die soziale Barriere und das andere die kulturelle Barriere überwinden muss. Zwei hübsche Porträts von starken Heldinnen.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées