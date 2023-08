Cinéma Laruns : Turtles ninja teenage years Rue de la Gare Laruns, 30 août 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

1h 39min / Animation, Action, Aventure

De Jeff Rowe, Kyler Spears

Par Brendan O’Brien

Avec Jean-Stan du Pac, Nicolas Cantu, Kylian Trouillard

Après des années passées loin du monde des humains, les frères Tortues entreprennent de gagner le cœur des New-Yorkais et d’être acceptés comme des adolescents normaux grâce à des actes héroïques. Leur nouvelle amie April O’Neil les aide à s’attaquer à un mystérieux syndicat du crime mais ils se retrouvent dépassés par les événements lorsqu’une armée de mutants se déploie contre eux..

2023-08-30 fin : 2023-08-30 . .

Rue de la Gare

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1h 39min / Animation, Action, Adventure

From Jeff Rowe, Kyler Spears

By Brendan O’Brien

With Jean-Stan du Pac, Nicolas Cantu, Kylian Trouillard

After years away from the human world, the Turtle Brothers set out to win the hearts of New Yorkers and be accepted as normal teenagers through heroic deeds. Their new friend April O’Neil helps them take on a mysterious crime syndicate, but they find themselves in over their heads when an army of mutants deploys against them.

1h 39min / Animación, Acción, Aventura

Por Jeff Rowe, Kyler Spears

Por Brendan O’Brien

Con Jean-Stan du Pac, Nicolas Cantu, Kylian Trouillard

Tras años alejados del mundo de los humanos, los hermanos Tortuga se proponen ganarse el corazón de los neoyorquinos y ser aceptados como adolescentes normales mediante hazañas heroicas. Su nueva amiga April O’Neil les ayuda a enfrentarse a un misterioso sindicato del crimen, pero se ven sobrepasados cuando un ejército de mutantes se despliega contra ellos.

1h 39min / Animation, Action, Abenteuer

Von Jeff Rowe, Kyler Spears

Von Brendan O’Brien

Mit Jean-Stan du Pac, Nicolas Cantu, Kylian Trouillard

Nach Jahren fernab der Welt der Menschen machen sich die Schildkrötenbrüder daran, die Herzen der New Yorker zu gewinnen und durch Heldentaten als normale Teenager akzeptiert zu werden. Ihre neue Freundin April O’Neil hilft ihnen dabei, gegen ein mysteriöses Verbrechersyndikat vorzugehen, aber sie werden von den Ereignissen überrollt, als sich eine Armee von Mutanten gegen sie stellt.

Mise à jour le 2023-08-25 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées