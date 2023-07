Cinéma Laruns : Super Mario Bros, le film Rue de la Gare Laruns, 3 août 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

1h 35min / Comédie

De Julien Rigoulot

Par Julien Rigoulot

Avec Antoine Bertrand, Esteban Azuara Eymard, Gérard Darmon

Jean, père récemment séparé, enchaîne les galères…

Mais le cours de sa vie pourrait bien changer, car il en est sûr : son fils, Loulou, 10 ans, fait des miracles… et avec un peu de chance… il pourrait même être le nouveau messie ! Ne reste qu’à en convaincre le reste du monde…

Alors qu’ils tentent de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s’engage dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi.

Dans sa quête, il peut compter sur l’aide du champignon Toad, habitant du Royaume Champignon, et les conseils avisés, en matière de techniques de combat, de la Princesse Peach, guerrière déterminé.

Rue de la Gare

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



1h 35min / Comedy

By Julien Rigoulot

By Julien Rigoulot

With Antoine Bertrand, Esteban Azuara Eymard, Gérard Darmon

Jean, a recently separated father, is in one crisis after another?

But the course of his life could well change, because he’s sure of it: his son, Loulou, 10, works miracles? and with a bit of luck? he could even be the new messiah! All that remains is to convince the rest of the world?

While trying to repair an underground pipe, Mario and his brother Luigi, both plumbers, find themselves plunged into a new fairytale world through a mysterious conduit. But when the two brothers are separated, Mario embarks on a thrilling adventure to find Luigi.

In his quest, he can count on the help of the mushroom Toad, a resident of the Mushroom Kingdom, and the battle-savvy Princess Peach, a determined warrior

1h 35min / Comedia

Por Julien Rigoulot

Por Julien Rigoulot

Protagonistas Antoine Bertrand, Esteban Azuara Eymard, Gérard Darmon

Jean, un padre recién separado, tiene un mal día tras otro..

Pero el curso de su vida podría cambiar, porque está seguro de ello: su hijo Loulou, de 10 años, hace milagros… y con un poco de suerte… ¡podría incluso ser el nuevo mesías! Sólo le queda convencer al resto del mundo?

Mientras intentan reparar una tubería subterránea, Mario y su hermano Luigi, ambos fontaneros, se ven inmersos en un nuevo mundo de cuento a través de un misterioso conducto. Pero cuando los dos hermanos se separan, Mario se embarca en una emocionante aventura para encontrar a Luigi.

En su búsqueda, cuenta con la ayuda del hongo Toad, habitante del Reino Champiñón, y con los acertados consejos sobre técnicas de combate de la princesa Peach, una guerrera decidida

1h 35min / Komödie

Von Julien Rigoulot

Von Julien Rigoulot

Mit Antoine Bertrand, Esteban Azuara Eymard, Gérard Darmon

Jean, ein frisch getrennter Vater, gerät in eine Galeere nach der anderen?

Aber sein Leben könnte sich ändern, denn er ist sich sicher: Sein zehnjähriger Sohn Loulou vollbringt Wunder und mit etwas Glück könnte er sogar der neue Messias sein Jetzt muss er nur noch den Rest der Welt davon überzeugen

Bei dem Versuch, ein unterirdisches Rohr zu reparieren, werden Mario und sein Bruder Luigi, beide Klempner, durch eine mysteriöse Leitung in eine neue, märchenhafte Welt versetzt. Doch als die beiden Brüder getrennt werden, begibt sich Mario auf ein rasantes Abenteuer, um Luigi zu finden.

Auf seiner Suche kann er auf die Hilfe des Pilzes Toad zählen, der im Pilzkönigreich lebt, und auf den Rat der entschlossenen Kriegerin Prinzessin Peach, die ihn in Sachen Kampftechniken unterstützt

