Cinéma Laruns : The Flash Rue de la Gare Laruns, 17 juillet 2023, Laruns.

Laruns,Pyrénées-Atlantiques

2h 24min / Action, Science fiction, Fantastique

De : Andy Muschietti

Par : Christina Hodson

Avec : Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon

Les réalités s’affrontent dans THE FLASH lorsque Barry se sert de ses super-pouvoirs pour remonter le temps et modifier son passé. Mais ses efforts pour sauver sa famille ne sont pas sans conséquences sur l’avenir, et Barry se retrouve pris au piège d’une réalité où le général Zod est de retour, menaçant d’anéantir la planète, et où les super-héros ont disparu. À moins que Barry ne réussisse à tirer de sa retraite un Batman bien changé et à venir en aide à un Kryptonien incarcéré, qui n’est pas forcément celui qu’il recherche. Barry s’engage alors dans une terrible course contre la montre pour protéger le monde dans lequel il est et retrouver le futur qu’il connaît. Mais son sacrifice ultime suffira-t-il à sauver l’univers ?.

Rue de la Gare

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



2h 24min / Action, Science fiction, Fantasy

By : Andy Muschietti

By: Christina Hodson

Starring: Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon

Realities collide in THE FLASH when Barry uses his superpowers to go back in time and alter his past. But his efforts to save his family have consequences for the future, and Barry finds himself trapped in a reality where General Zod has returned, threatening to wipe out the planet, and superheroes have disappeared. Unless Barry can bring a changed Batman out of retirement and help an imprisoned Kryptonian, who may not be the one he’s looking for. Barry then embarks on a terrible race against time to protect the world he lives in and regain the future he knows. But will his ultimate sacrifice be enough to save the universe?

2h 24min / Acción, Ciencia ficción, Fantasía

Por: Andy Muschietti

Por: Christina Hodson

Protagonistas: Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon

Las realidades chocan en THE FLASH cuando Barry utiliza sus superpoderes para retroceder en el tiempo y alterar su pasado. Pero sus esfuerzos por salvar a su familia tienen consecuencias para el futuro, y Barry se encuentra atrapado en una realidad en la que el General Zod ha regresado, amenazando con acabar con el planeta, y los superhéroes han desaparecido. A menos que Barry pueda sacar de su retiro a un Batman cambiado y ayudar a un kriptoniano encarcelado, que puede no ser el que está buscando. Barry se embarca entonces en una terrible carrera contrarreloj para proteger el mundo en el que vive y recuperar el futuro que conoce. Pero, ¿bastará su último sacrificio para salvar el universo?

2h 24min / Action, Science Fiction, Fantasy

Von: Andy Muschietti

Von: Christina Hodson

Mit: Ezra Miller, Sasha Calle, Michael Shannon

In THE FLASH prallen die Realitäten aufeinander, als Barry seine Superkräfte nutzt, um in der Zeit zurückzureisen und seine Vergangenheit zu verändern. Doch seine Bemühungen, seine Familie zu retten, bleiben nicht ohne Auswirkungen auf die Zukunft, und Barry findet sich in einer Realität wieder, in der General Zod zurückgekehrt ist und droht, den Planeten auszulöschen, und in der die Superhelden verschwunden sind. Es sei denn, Barry gelingt es, einen veränderten Batman aus dem Ruhestand zu holen und einem inhaftierten Kryptonier zu helfen, der nicht unbedingt der ist, den er sucht. Barry beginnt einen schrecklichen Wettlauf gegen die Zeit, um die Welt, in der er sich befindet, zu schützen und die Zukunft, die er kennt, wiederzufinden. Aber wird sein ultimatives Opfer ausreichen, um das Universum zu retten?

