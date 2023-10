Rencontre Rue de la gare Ingrandes Catégories d’Évènement: Indre

Ingrandes Rencontre Rue de la gare Ingrandes, 25 octobre 2023, Ingrandes. Ingrandes,Indre Rencontre avec Philippe Delord, auteur illustrateur en résidence..

Mercredi 2023-10-25 19:00:00 fin : 2023-10-25 . EUR.

Rue de la gare

Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire



Meet Philippe Delord, author and illustrator in residence. Conozca a Philippe Delord, autor e ilustrador residente. Treffen mit Philippe Delord, Autor und Illustrator in Residenz. Mise à jour le 2023-10-11 par Destination Brenne

