Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 09:00:00

fin : 2024-01-28 17:00:00 . A partir de 9h.

Organisé par l’ES Entreroches.

Tournoi de futsal : 30 équipes maximum (5 joueurs + 2 remplaçants dont 1 féminine minimum). Meilleur déguisement. Trophée buvette.

100€ / équipe, 5 repas compris.

Inscriptions auprès de Mr Clément Bernard. EUR.

Rue de la Gare Salle Polyvalente

Gilley 25650 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

