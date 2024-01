Les vieilles calandres Rue de la gare et Place des tilleuls Ostheim, dimanche 23 juin 2024.

Ostheim Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-23 10:00:00

fin : 2024-06-23 18:00:00

Venez admirer de nombreux véhicules anciens en tout genre à l’occasion de cette exposition !

Ostheim accueille un superbe rassemblement de véhicules anciens de tous les genres! Profitez de cette journée pour admirer les véhicules et pourquoi pas déguster une glace.

Une trentaine de voitures sédentaires devraient être exposées: tracteurs, camions, véhicules de secours et voitures de rallye. Buvette et petite restauration sur place.

0 EUR.

Rue de la gare et Place des tilleuls

Ostheim 68150 Haut-Rhin Grand Est president@aclo.fr



