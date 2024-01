LA NUIT DES ANNÉES 80 Rue de la Gare Dompaire, samedi 13 janvier 2024.

Dompaire Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-01-13 22:30:00

fin : 2024-01-13

La Nuit des Années 80 by Platinium Événement.

Toute l’équipe de Platinium événement vous donne rendez-vous pour une soirée de folie.

Les hits emblématiques des années 80 dans une ambiance unique venez vous détendre et faire la fête avec nous.

Un bar, un photographe, un coin fumeur, un service de sécurité et un vestiaire à votre disposition.

Réservation de table sur le lien de la billetterie.

Entrée : 10 € en réservant en ligne ou 12€ sur place

Mineurs acceptés (plus de 16 ans) uniquement avec les parents et sous leurs responsabilités.

TENUE ET ESPRIT correct exigés,l’organisateur se réserve le droit d’entrée.Tout public

12 EUR.

Rue de la Gare Salle Polyvalente

Dompaire 88270 Vosges Grand Est



Mise à jour le 2024-01-03 par OT MIRECOURT