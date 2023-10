Conte de Noël : la Reine des Neiges rue de la Gare Bitschwiller-lès-Thann, 9 décembre 2023, Bitschwiller-lès-Thann.

Bitschwiller-lès-Thann,Haut-Rhin

Profitez d’un moment convivial autour du Noël des contes en écoutant la Reine des Neiges d’Andersen..

2023-12-09 fin : 2023-12-10 . EUR.

rue de la Gare

Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est



Enjoy a convivial moment around the Christmas of tales by listening to Andersen’s Snow Queen.

Disfruta de un simpático cuento de Navidad con La Reina de las Nieves de Andersen.

Genießen Sie einen geselligen Moment rund um die Märchenweihnacht und hören Sie Andersens « Die Schneekönigin ».

Mise à jour le 2023-10-24 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay