Lâcher de lanternes rue de la Gare Bitschwiller-lès-Thann, 9 décembre 2023, Bitschwiller-lès-Thann.

Bitschwiller-lès-Thann,Haut-Rhin

Cette animation illuminera le village pour redonner à Noël toute sa magie..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

rue de la Gare

Bitschwiller-lès-Thann 68620 Haut-Rhin Grand Est



This animation will illuminate the village to give back to Christmas all its magic.

El pueblo se iluminará para devolver la magia de la Navidad.

Diese Animation wird das Dorf erleuchten, um Weihnachten wieder seinen Zauber zu verleihen.

