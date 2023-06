La Fête des Trains Rue de la Gare Argenton-sur-Creuse, 8 juillet 2023, Argenton-sur-Creuse.

Argenton-sur-Creuse,Indre

Ne manquez pas la Fête des trains ! Pour fêter notre victoire, rendez-vous à 10h45 devant la gare d’Argenton-sur-Creuse puis pique-nique géant dans la rue Grande..

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . EUR.

Rue de la Gare

Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire



Don’t miss the Fête des trains! To celebrate our victory, meet at 10:45 a.m. in front of Argenton-sur-Creuse station, then enjoy a giant picnic in rue Grande.

¡No se pierda la Fiesta de los trenes! Para celebrar nuestra victoria, nos reuniremos a las 10.45 frente a la estación de Argenton-sur-Creuse. A continuación, disfrutaremos de un picnic gigante en la rue Grande.

Verpassen Sie nicht das Fest der Züge! Um unseren Sieg zu feiern, treffen Sie sich um 10.45 Uhr vor dem Bahnhof von Argenton-sur-Creuse und machen Sie anschließend ein Riesenpicknick in der Rue Grande.

Mise à jour le 2023-06-07 par OT Vallée de la Creuse