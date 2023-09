Rallye annuel du Lancia Classic Club de France « un joli petit Lot, une ravissante Corrèze » rue de la Garde Collonges-la-Rouge, 24 septembre 2023, Collonges-la-Rouge.

Collonges-la-Rouge,Corrèze

Passage dans divers villages du midi Corrézien et nord Lotois et halte à Collonges la Rouge

Stationnement d’une bonne vingtaine de véhicules LANCIA sur l’espace du château de Vassinhac

Les propriétaires de ces merveilles du passé soigneusement conservées nous faisant l’honneur de marquer un temps d’arrêt à Collonges-La-Rouge.

2023-09-24 fin : 2023-09-24 12:00:00. EUR.

rue de la Garde

Collonges-la-Rouge 19500 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Passage through various villages in the Midi Corrézien and Nord Lotois regions, with a stopover in Collonges la Rouge

More than twenty LANCIA vehicles parked on the grounds of the Château de Vassinhac

The owners of these carefully preserved marvels of the past honored us with a stopover in Collonges-La-Rouge

Paso por varios pueblos de las regiones de Midi Corrézien y Nord Lotois, con escala en Collonges la Rouge

Estacionamiento de una veintena de vehículos LANCIA en el recinto del castillo de Vassinhac

Los propietarios de estas maravillas del pasado cuidadosamente conservadas nos hicieron el honor de detenerse en Collonges-La-Rouge

Durchfahrt durch verschiedene Dörfer im Midi Corrézien und Nord Lotois und Halt in Collonges la Rouge

Parken von gut zwanzig LANCIA-Fahrzeugen auf dem Gelände des Schlosses von Vassinhac

Die Besitzer dieser sorgfältig erhaltenen Wunderwerke der Vergangenheit erweisen uns die Ehre, in Collonges-La-Rouge einen Zwischenstopp einzulegen

Mise à jour le 2023-09-11 par Corrèze Tourisme