ATELIERS OSIER CREATIF à partir de 3 ans VACANCES D’ETE au Centre d’Art autour de l’Osier à Villaines-les-Rochers : O S I E Z ! rue de la Galandière Villaines-les-Rochers, 1 juillet 2024, Villaines-les-Rochers.

Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-07-01 14:30:00

fin : 2024-08-31 17:30:00

Exposition d’été et ateliers osier créatif pour tous! Chacun choisit son modèle et repart avec sa fabrication. Des poissons fantastiques, mini-jardins, oiseaux, paniers… Ateliers pour enfants à partir de 3 ans, adultes, familles. Petits ateliers de 20 minutes à 1H30..

Exposition d’été et ateliers osier créatif pour tous! Chacun choisit son modèle et repart avec sa fabrication. Des poissons fantastiques, mini-jardins, oiseaux, paniers… Ateliers pour enfants à partir de 3 ans, adultes, familles. Petits ateliers de 20 minutes à 1H30.

Exposition d’été et ateliers osier créatif pour tous! Chacun choisit son modèle et repart avec sa fabrication. Des poissons fantastiques, mini-jardins, oiseaux, paniers… Ateliers pour enfants à partir de 3 ans, adultes, familles. Petits ateliers de 20 minutes à 1H30. Les belles soirées d’été jusqu’à 20 heures. Salle d’atelier climatisée.

Salle d’activité climatisée.

12 EUR.

rue de la Galandière

Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme