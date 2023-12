Ateliers pour tous à partir de 3 ans, stage osier pendant les vacances de Noël. Ateliers M Hélène Métézeau – Centre d’Art autour de l’Osier au 50 rue de la Gala rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Villaines-les-Rochers Ateliers pour tous à partir de 3 ans, stage osier pendant les vacances de Noël. Ateliers M Hélène Métézeau – Centre d’Art autour de l’Osier au 50 rue de la Gala rue de la Galandière Villaines-les-Rochers, 1 juillet 2024, Villaines-les-Rochers. Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mercredi 2024-07-01 14:30:00

fin : 2024-08-31 17:30:00 Ateliers osier pour tous, adaptés aux enfants à partir de 3 ans, adultes, familles, personne en situation de handicap. Chacun repart avec la fabrication de son choix. Petits ateliers de 20 minutes, 1H30. Le matin ou l’après-midi.

Stages pour les adultes à la journée. Salle d’activité climatisée..

Ateliers osier pour tous, adaptés aux enfants à partir de 3 ans, adultes, familles, personne en situation de handicap. Chacun repart avec la fabrication de son choix. Petits ateliers de 20 minutes, 1H30. Le matin ou l’après-midi.

Stages pour les adultes à la journée. Salle d’activité climatisée.

Ateliers osier pour tous, adaptés aux enfants à partir de 3 ans, adultes, familles, personne en situation de handicap. Chacun repart avec la fabrication de son choix. Petits ateliers de 20 minutes, 1H30. Le matin ou l’après-midi.

Stages pour les adultes à la journée. Salle d’activité climatisée. Exposition de décorations de Noël en intérieur et à l’extérieur. 12 EUR.

rue de la Galandière

Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Villaines-les-Rochers Autres Code postal 37190 Lieu rue de la Galandière Adresse rue de la Galandière Ville Villaines-les-Rochers Departement Indre-et-Loire Lieu Ville rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Latitude 47.2293527 Longitude 0.4951109 latitude longitude 47.2293527;0.4951109

rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villaines-les-rochers/