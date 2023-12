Journées Européennes des Métiers d’Art au Centre d’Art autour de l’Osier à Villaines-les-Rochers rue de la Galandière Villaines-les-Rochers, 6 avril 2024, Villaines-les-Rochers.

Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2024-04-06 15:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Une vie d’innovations au Centre d’Art autour de l’Osier à Villaines-les-Rochers.

Le Centre d’Art autour de l’Osier vous présente une vie d’innovations. Entrez dans l’univers de l’osier, cette matière naturelle et cultivée localement. Découvrez les différentes étapes de préparation de la matière. Avec l’extraction des fibres dans les écorces vous voilà dans les arts textiles et avec l’utilisation des différents états de l’osier, dans la vannerie.

Le Centre d’Art autour de l’Osier vous accueille à Villaines-les-Rochers, pour une visite complète des applications innovantes avec l’osier. Une rencontre avec l’artiste en résidence permanente, M Hélène Métézeau, designer osier, peintre et éditrice de tissages d’écorces…

Conférence Samedi 6 avril à 11H Osier Innovation Design

rue de la Galandière

Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



