Visite et ateliers autour de la peinture au brin d’osier. Résidence d’artiste M Hélène Métézeau au Centre d’Art autour de L’Osier à Villaines-les-Rocher rue de la Galandière Villaines-les-Rochers, 1 avril 2024, Villaines-les-Rochers.

Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-01 14:30:00

fin : 2024-10-30 17:30:00

Vous visitez les 4 salles dédiées à la peinture au brin d’osier : Des encres au calame et encre de galle de Chêne dans le cabinet chinois et 3 salles de peintures grands formats, peintes au brin d’osier. Lors de la visite il vous est proposé un atelier d’initiation. Peinture chinoise au calame d’osier et encre de galle de chêne. Peinture Arts Premiers au brin d’osier. Le matin ou l’après-midi, possibilité de stage à la journée. Salle d’activité climatisée. O S I E Z !

12 EUR.

rue de la Galandière

Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme