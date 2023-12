ATELIERS OSIER CREATIF à partir de 3 ans VACANCES D’HIVER au Centre d’Art autour de l’Osier à Villaines-les-Rochers : O S I E Z ! rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Villaines-les-Rochers ATELIERS OSIER CREATIF à partir de 3 ans VACANCES D’HIVER au Centre d’Art autour de l’Osier à Villaines-les-Rochers : O S I E Z ! rue de la Galandière Villaines-les-Rochers, 10 février 2024, Villaines-les-Rochers. Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Mardi 2024-02-10 14:30:00

fin : 2024-03-10 17:30:00 Ateliers osier pour tous, enfants à partir de 3 ans, adultes, familles, personne en situation de handicap. Chacun repart avec la fabrication de son choix. Petits ateliers de 20 minutes, 1H30..

Ateliers osier pour tous, enfants à partir de 3 ans, adultes, familles, personne en situation de handicap. Chacun repart avec la fabrication de son choix. Petits ateliers de 20 minutes, 1H30.

Ateliers osier pour tous, enfants à partir de 3 ans, adultes, familles, personne en situation de handicap. Chacun repart avec la fabrication de son choix. Petits ateliers de 20 minutes, 1H30.

Salle d’activité climatisée. Exposition sur l’Osier au Jardin (Tontines, bonsaïs d’osier, cœurs vivants, haie tressée, jardins suspendus, panier en osier frais… ). O S I E Z ! 12 EUR.

rue de la Galandière

Villaines-les-Rochers 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Villaines-les-Rochers Autres Code postal 37190 Lieu rue de la Galandière Adresse rue de la Galandière Ville Villaines-les-Rochers Departement Indre-et-Loire Lieu Ville rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Latitude 47.2293527 Longitude 0.4951109 latitude longitude 47.2293527;0.4951109

rue de la Galandière Villaines-les-Rochers Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villaines-les-rochers/