Festival Ozarts – Soirée de lancement : Concert de Marie-Flore et Adelys Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge, 21 octobre 2023, Mézidon Vallée d'Auge.

Mézidon Vallée d’Auge,Calvados

OZARTS est L’ÉVÉNEMENT culturel automnal de l’Agglomération Lisieux Normandie à destination des 0-26 ans, entièrement GRATUIT, qui t’invite seul.e, en famille ou entre amis, à explorer les cultures numériques et les musiques actuelles, à la croisée des arts sonores et visuels.

COUP DE PROJECTEUR SUR MARIE-FLORE

Dans la scène pop française, un nouveau nom est entré dans le répertoire : Marie-Flore ! Marie-Flore ne ressemble à personne et personne ne ressemble à Marie-Flore. Minois de chat au cœur écorché, regard bleu cristallin et timbre à nulle autre pareil, elle est l’une des rares artistes françaises capables de passer d’un piano-voix éthéré à une pop teintée d’urbanité et de modernité, à chaque fois poétique. Auteure, compositrice, interprète et multi-instrumentiste, Marie-Flore est une amatrice de pop sous toutes ses formes. Dans ses textes, elle cultive les thématiques vénéneuses, se plaît à

chanter des jeux de mots sensuels, parfois abrupts, aspects auxquels elle tient tant du point de vue sonore que textuel. Après un premier album qui a fortement séduit (Braquage), elle revient sur scène pour défendre son nouveau disque Je sais pas si ça va. La performance est un art qu’elle maîtrise : séduisante, défiante, ironique, littéralement hors du commun, Marie-Flore prend d’assaut nos cœurs sur disque comme sur scène. On est prêt à succomber !

1ÈRE PARTIE : ADELYS (ÉLECTRO)

Attirée par le Grand Nord, entre la Normandie dont elle est originaire, Bruxelles, et Montréal, Adélys écrit, compose et produit des chansons, de véritables tableaux symboliques qui prônent le respect du vivant. Énergique, solaire, et limpide, Adélys puise dans une musique qui pulse ses élans de voyageuse. Une voix comme une éclaircie. Des marches quotidiennes à regarder le monde. Toujours vêtue de jaune, Adélys se considère comme un point lumineux qui détonne avec le gris de la ville. Lumière noble en norvégien, ses chansons électro sont des rencontres avec l’urbain, l’eau et le corps.

Petite restauration sur place – Foodtruck The Little Duplex.

2023-10-21 20:30:00 fin : 2023-10-21 . .

Rue de la Futaie

Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie



OZARTS is the Lisieux Normandie Agglomeration?s autumn cultural event for 0-26 year olds, completely FREE, inviting you, alone, with family or friends, to explore digital cultures and contemporary music, at the crossroads of sound and visual arts.

SPOTLIGHT ON MARIE-FLORE

A new name has entered the French pop scene: Marie-Flore! Marie-Flore looks like no one and no one looks like Marie-Flore. With her cat-like face and heartbreak, crystalline blue eyes and unmistakable timbre, she is one of the few French artists capable of moving from ethereal piano-vocals to urban-modern pop, each time poetic. Writer, composer, performer and multi-instrumentalist Marie-Flore is a lover of pop in all its forms. In her lyrics, she cultivates venomous themes, enjoys singing

sensual, sometimes abrupt wordplay, aspects she values both sonically and textually. After a highly acclaimed debut album (Braquage), she returns to the stage to defend her new album Je sais pas si ça va. Performance is an art she has mastered: seductive, defiant, ironic, literally out of the ordinary, Marie-Flore takes our hearts by storm on record as well as on stage. We’re ready to succumb!

pART 1: ADELYS (ELECTRO)

Drawn to the Far North, between her native Normandy, Brussels and Montreal, Adélys writes, composes and produces songs that are veritable symbolic tableaux advocating respect for the living. Energetic, sunny and limpid, Adélys draws her traveler’s impulses from a music that pulses with energy. A voice like lightning. Daily walks to look at the world. Always dressed in yellow, Adélys sees herself as a bright spot against the gray of the city. Noble light in Norwegian, her electro songs are encounters with the urban, water and the body.

Light refreshments on site? Foodtruck The Little Duplex

OZARTS es el evento cultural de otoño de la Aglomeración de Lisieux Normandie para jóvenes de 0 a 26 años, totalmente GRATUITO, que le invita a usted, a su familia o a sus amigos a explorar las culturas digitales y la música contemporánea, en la encrucijada de las artes sonoras y visuales.

MARIE-FLORE EN EL PUNTO DE MIRA

Un nuevo nombre ha entrado en la escena pop francesa: ¡Marie-Flore! Marie-Flore no se parece a nadie, y nadie se parece a Marie-Flore. Con su desgarradora cara de gata, sus cristalinos ojos azules y su timbre sin igual, es una de las raras artistas francesas capaces de pasar del etéreo piano-voz al pop urbano, moderno y poético. Escritora, compositora, intérprete y multiinstrumentista, Marie-Flore ama el pop en todas sus formas. En sus letras, cultiva temas venenosos, disfruta cantando

juegos de palabras sensuales y a veces abruptos, aspectos que valora tanto sonora como textualmente. Tras un álbum de debut muy aclamado (Braquage), vuelve a los escenarios para defender su nuevo disco Je sais pas si ça va. La interpretación es un arte que domina con maestría: seductora, desafiante, irónica, literalmente fuera de lo común, Marie-Flore nos arrebata el corazón en el disco y en el escenario. Estamos listos para sucumbir

pARTE 1: ADELYS (ELECTRO)

Atraída por el Extremo Norte, entre su Normandía natal, Bruselas y Montreal, Adélys escribe, compone y produce canciones que son verdaderos cuadros simbólicos que abogan por el respeto a los vivos. Enérgica, soleada y límpida, Adélys se nutre de sus impulsos viajeros en una música que palpita con energía. Una voz como un relámpago. Paseos diarios para mirar el mundo. Siempre vestida de amarillo, Adélys se ve a sí misma como un punto brillante contra el gris de la ciudad. Noble luz en noruego, sus electrocanciones son encuentros con la ciudad, el agua y el cuerpo.

¿Un refrigerio ligero in situ? Foodtruck El Pequeño Dúplex

OZARTS ist das KOSTENLOSE Herbst-Kulturevent der Agglomeration Lisieux Normandie für 0-26-Jährige, das dich allein, mit der Familie oder mit Freunden einlädt, digitale Kulturen und aktuelle Musik an der Schnittstelle von Klang- und visueller Kunst zu erforschen.

MARIE-FLORE IM SCHEINWERFERLICHT

In der französischen Popszene ist ein neuer Name ins Repertoire aufgenommen worden: Marie-Flore! Marie-Flore sieht niemandem ähnlich und niemand sieht Marie-Flore ähnlich. Sie ist eine der wenigen französischen Künstlerinnen, die von einer ätherischen Piano-Stimme zu einem urbanen, modernen und poetischen Pop übergehen können, der immer wieder neue Akzente setzt. Als Autorin, Komponistin, Interpretin und Multiinstrumentalistin ist Marie-Flore eine Liebhaberin des Pop in all seinen Formen. In ihren Texten kultiviert sie giftige Themen, gefällt sich in

singt sinnliche, manchmal abrupte Wortspiele, Aspekte, auf die sie sowohl in klanglicher als auch in textlicher Hinsicht Wert legt. Nach ihrem ersten Album, das sehr gut ankam (Braquage), kehrt sie auf die Bühne zurück, um ihr neues Album Je sais pas si ça va zu verteidigen. Die Performance ist eine Kunst, die sie beherrscht: Verführerisch, herausfordernd, ironisch, im wahrsten Sinne des Wortes außergewöhnlich, erobert Marie-Flore unsere Herzen im Sturm, sowohl auf der Platte als auch auf der Bühne. Wir sind bereit, ihr zu verfallen!

1. TEIL: ADELYS (ELEKTRO)

Angezogen vom hohen Norden, zwischen der Normandie, aus der sie stammt, Brüssel und Montreal, schreibt, komponiert und produziert Adélys Lieder, echte symbolische Gemälde, die den Respekt vor dem Lebendigen propagieren. Energisch, sonnig und klar, schöpft Adélys aus einer pulsierenden Musik, die ihre Reiselust zum Ausdruck bringt. Eine Stimme wie ein Lichtblick. Tägliche Wanderungen, bei denen sie die Welt betrachtet. Stets in Gelb gekleidet, sieht sich Adélys als Lichtpunkt, der sich vom Grau der Stadt abhebt. Ihre Elektro-Songs sind Begegnungen mit dem Urbanen, dem Wasser und dem Körper.

Kleine Snacks vor Ort ? Foodtruck The Little Duplex

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité