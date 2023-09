Spectacle à la Loco à Mézidon Vallée d’Auge : Cyril Mokaiesh chante Moustaki Rue de la Futaie (Mézidon-Canon) Mézidon Vallée d’Auge, 13 avril 2024, Mézidon Vallée d'Auge.

Mézidon Vallée d’Auge,Calvados

Georges Moustaki incarne la Méditerranée, l’Orient, la Grèce et

une certaine idée de l’universalité. Chanteur et voyageur sans

frontières, il a porté son message d’amour à travers ses

chansons partout dans le monde, et dans toutes les langues.

A l’occasion des 10 ans de sa mort, qui mieux que Cyril Mokaiesh

pouvait lui rendre hommage ? Des yeux clairs, des origines libanaises et méditerranéennes, l’amour de la guitare et du voyage, font

qu’il devient l’évidence pour réinventer le répertoire du créateur du

Métèque.

Sur scène, Cyril, accompagné de ses musiciens, retrace la vie de

Moustaki : de son Alexandrie natale à l’ile Saint Louis, on y croise

Edith Piaf, Serge Reggiani ou Barbara, et on traverse même l’Atlantique pour rejoindre les rives brésiliennes. Un véritable voyage en

musique..

2024-04-13 20:30:00 fin : 2024-04-13 . .

Rue de la Futaie (Mézidon-Canon)

Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie



Georges Moustaki embodies the Mediterranean, the East, Greece and

a certain idea of universality. A singer and traveler without

he has carried his message of love through his songs

in every language.

On the 10th anniversary of his death, who better than Cyril Mokaiesh

than Cyril Mokaiesh? Clear eyes, Lebanese and Mediterranean origins, a love of the guitar and of travel, he became the obvious choice for the Frenchman

to reinvent the repertoire of the creator of Le Métèque

Métèque?s repertoire.

On stage, Cyril, accompanied by his musicians, retraces the life of

Moustaki: from his native Alexandria to Ile Saint Louis, we meet Edith Piaf

Edith Piaf, Serge Reggiani and Barbara, and even cross the Atlantic to the shores of Brazil. A true musical

musical journey.

Georges Moustaki encarna el Mediterráneo, Oriente, Grecia y una cierta idea de universalidad

una cierta idea de universalidad. Cantante y viajero sin

ha llevado su mensaje de amor a través de sus canciones

sus canciones por todo el mundo, en todos los idiomas.

En el décimo aniversario de su muerte, ¿quién mejor para rendirle homenaje que Cyril Mokaiesh?

que Cyril Mokaiesh? Con sus ojos claros, sus orígenes libaneses y mediterráneos, su amor por la guitarra y los viajes, era la elección obvia para el francés

la elección obvia para reinventar el repertorio del creador de

Repertorio de Métèque.

Sobre el escenario, Cyril, acompañado por sus músicos, recorre la vida de

Vida de Moustaki: de su Alejandría natal a Ile Saint Louis, conocemos a Edith Piaf

Edith Piaf, Serge Reggiani y Barbara, e incluso cruzamos el Atlántico hasta las costas de Brasil. Un auténtico

viaje musical.

Georges Moustaki verkörpert das Mittelmeer, den Orient, Griechenland und die

eine bestimmte Idee von Universalität. Sänger und Reisender ohne Grenzen

grenzenlos, trug er seine Botschaft der Liebe durch seine Lieder nach Europa

lieder in die ganze Welt und in alle Sprachen.

Anlässlich seines 10. Todestages, wer könnte besser als Cyril Mokaiesh

eine Hommage an ihn sein? Seine hellen Augen, seine libanesischen und mediterranen Wurzeln, seine Liebe zur Gitarre und zum Reisen machen ihn zu einem der beliebtesten Musiker der Welt

machten ihn zum idealen Kandidaten, um das Repertoire des Schöpfers von Le Le Monde neu zu erfinden

Métèque.

Auf der Bühne zeichnet Cyril, begleitet von seinen Musikern, das Leben von Moustaki nach

Moustaki: Von seinem Geburtsort Alexandria bis zur Ile Saint Louis trifft man auf

Edith Piaf, Serge Reggiani oder Barbara, und man überquert sogar den Atlantik, um die brasilianischen Ufer zu erreichen. Eine wahre Reise der Musik

musik.

