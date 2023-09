Spectacle à la Loco à Mézidon Vallée d’Auge : Jean-Baptiste Guégan Rue de la Futaie (Mézidon-Canon) Mézidon Vallée d’Auge, 23 mars 2024, Mézidon Vallée d'Auge.

Mézidon Vallée d’Auge,Calvados

La tournée évènement de Jean-Baptiste Guégan “Johnny, vous

et moi ” se poursuit jusqu’en 2024 et offrira dès janvier une

formule acoustique « unplugged »..

L’occasion d’être plus proche encore de cette voix exceptionnelle

et de redécouvrir les chansons de ses 3 albums ainsi que les plus

grands titres de Johnny.

La promesse d’un nouveau voyage musical, mêlant acoustique et

électrique, aux confins du blues, du rock et de la chanson..

2024-03-23 20:30:00

Rue de la Futaie (Mézidon-Canon)

Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie



Jean-Baptiste Guégan’s event tour ?Johnny, vous

et moi? continues until 2024, and in January will feature an acoustic

acoustic « unplugged » formula…

An opportunity to get even closer to this exceptional voice

and rediscover songs from his 3 albums, as well as Johnny’s greatest

johnny’s greatest hits.

The promise of a new musical journey, combining acoustic and electric

electric, at the frontiers of blues, rock and chanson.

La gira de Jean-Baptiste Guégan « Johnny, vous

et moi? continuará hasta 2024, y a partir de enero ofrecerá un

unplugged acústico…

Una oportunidad para acercarse aún más a esta voz excepcional

y redescubrir canciones de sus 3 álbumes, así como los grandes

los grandes éxitos de Johnny.

La promesa de un nuevo viaje musical, combinando lo acústico y lo eléctrico

y eléctrica, en las fronteras del blues, el rock y la chanson.

Jean-Baptiste Guégans Event-Tour ?Johnny, vous, vous

läuft bis 2024 und bietet ab Januar eine

akustische « Unplugged »-Formel.

Die Gelegenheit, dieser außergewöhnlichen Stimme noch näher zu kommen

zu begegnen und die Lieder seiner drei Alben sowie die größten

größten Titeln von Johnny.

Das Versprechen einer neuen musikalischen Reise mit akustischen und

elektrischen Musik, an den Grenzen des Blues, des Rock und des Chansons.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité