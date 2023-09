Spectacle à la Loco à Mézidon Vallée d’Auge : Chimène Badi chante Piaf Rue de la Futaie (Mézidon-Canon) Mézidon Vallée d’Auge, 16 mars 2024, Mézidon Vallée d'Auge.

Mézidon Vallée d’Auge,Calvados

Qui de mieux que Chimène Badi pouvait célébrer Édith Piaf 60

ans après sa disparition en 1963 ? Chimène a tellement de

points communs avec La Môme ! Une voix puissante qui puise

son émotion dans les plaies que la vie a ouvertes, une personnalité

à la fois forte et hypersensible, une passion pour les beaux mots

et les mélodies qui restent dans la tête et le cœur.

20 ans de carrière et Chimène est prête à reprendre le répertoire

culte de l’icône. Récemment, sa rencontre bouleversante avec

Charles Dumont, compositeur de « Non je ne regrette rien », « Mon

Dieu »… a comblé les rêves de la môme Chimène.

Dans un décor théâtralisé, Chimène reprendra les titres les plus ico-

niques d’Édith Piaf. Un répertoire qui a donné ses lettres de noblesse

à la chanson française.

« Piaf, moi je l’ai « connue » toute jeune, très jeune, grâce à ma mère.

Je crois que j’avais 3 ou 4 ans quand j’ai eu ma première cassette

d’Édith. Il se passe quelque chose, je ne sais ce que c’est. Je sais

juste qu’elle me provoque un truc assez fou… et c’est pour ça que j’ai

envie de la chanter. » Chimène Badi.

2024-03-16 20:30:00 fin : 2024-03-16 . .

Rue de la Futaie (Mézidon-Canon)

Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie



Who better than Chimène Badi to celebrate Édith Piaf 60

years after her death in 1963? Chimène has so much in

in common with La Môme! A powerful voice that draws

emotion from the wounds that life has opened, a personality

and hypersensitive, a passion for beautiful words and melodies

and melodies that linger in the mind and heart.

20 years into her career, Chimène is ready to take on the icon?s cult repertoire

icon?s cult repertoire. Recently, her moving encounter with

Charles Dumont, composer of « Non je ne regrette rien », « Mon

Dieu »… has fulfilled Chimène?s dreams.

In a theatrical setting, Chimène will perform a cover of Édith Piazzolla?s most iconic songs

songs by Édith Piaf. A repertoire that gave French chanson its letters of nobility

to French chanson.

« I got to know Piaf very young, very young, thanks to my mother.

I think I was 3 or 4 when I got my first cassette of Édith

of Édith. There’s something going on, I don’t know what it is. I just know

i just know that she provokes something crazy in me… and that’s why I want to sing her

and that’s why I want to sing her Chimène Badi

¿Quién mejor que Chimène Badi para celebrar los 60 años de la muerte de Édith Piaf?

años después de su muerte en 1963? Chimène tiene tanto en común

¡en común con La Môme! Una voz poderosa que extrae

emoción de las heridas que la vida ha abierto, una personalidad que es a la vez

personalidad, una pasión por las bellas palabras y melodías que se quedan en la cabeza

y melodías que se quedan en tu cabeza y en tu corazón.

tras 20 años de carrera, Chimène está lista para asumir el repertorio de culto del icono

repertorio de culto del icono. Recientemente, su emotivo encuentro con

Charles Dumont, compositor de « Non je ne regrette rien », « Mon

Dieu »… ha colmado los sueños de Chimène.

En un ambiente teatral, Chimène interpretará versiones de las canciones más emblemáticas de Édith Piazza

canciones de Édith Piaf. Un repertorio que dio a la chanson francesa sus cartas de nobleza

a la chanson francesa.

« Conocí a Piaf cuando era muy, muy joven, gracias a mi madre.

Creo que tenía 3 o 4 años cuando recibí mi primer casete de Édith

de Édith. Hay algo que pasa, no sé lo que es. Sólo sé

sólo sé que ella provoca algo bastante loco en mí… y por eso quiero cantarla

y por eso quiero cantarla Chimène Badi

Wer könnte besser als Chimène Badi Edith Piaf 60 Jahre nach ihrem Tod feiern?

jahre nach ihrem Tod im Jahr 1963 zu feiern? Chimène hat so viele Gemeinsamkeiten

gemeinsamkeiten mit La Môme! Eine kraftvolle Stimme, die aus

ihre Emotionen aus den Wunden zieht, die das Leben aufgerissen hat, eine Persönlichkeit

die zugleich stark und hypersensibel ist, eine Leidenschaft für schöne Worte

und Melodien, die im Kopf und im Herzen bleiben.

20 Jahre Karriere und Chimène ist bereit, das Repertoire der

kultstatus der Ikone zu erreichen. Kürzlich war ihre überwältigende Begegnung mit

Charles Dumont, dem Komponisten von « Non je ne regrette rien », « Mon

Dieu »…, hat die Träume der jungen Chimène erfüllt.

In einem theatralischen Bühnenbild übernimmt Chimène die bekanntesten Titel von Edith Pia

nischen Titeln von Edith Piaf. Ein Repertoire, das ihr ihren Adelsbrief verliehen hat

dem französischen Chanson verliehen hat.

« Ich habe Piaf ganz jung, sehr jung, durch meine Mutter kennengelernt.

Ich glaube, ich war drei oder vier Jahre alt, als ich meine erste Edith-Kassette bekam

von Edith hatte. Es passiert etwas, ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß

ich weiß nur, dass sie etwas ziemlich Verrücktes in mir auslöst … und deshalb will ich Edith hören

lust, sie zu singen. » Chimène Badi

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité