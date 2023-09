Spectacle à la Loco à Mézidon Vallée d’Auge : Agnès Jaoui Rue de la Futaie (Mézidon-Canon) Mézidon Vallée d’Auge, 17 février 2024, Mézidon Vallée d'Auge.

Mézidon Vallée d’Auge,Calvados

« El trio de mis amores »

On connaît Agnès Jaoui actrice, scénariste et réalisatrice de

films à succès mais peu savent que c’est par le chant qu’elle

a commencé sa formation artistique avant de se tourner vers

le théâtre.

Accompagnée de ses deux complices, l’Argentin Fernando Fiszbein

et le Cubain Roberto Gonzalez Hurtado, elle interprète, de sa belle

voix chaude, les succès de ses trois précédents albums Canta, Dans

mon Pays et Nostalgias. Ces chansons d’amour vibrantes témoignent

de sa passion pour les mélodies latines.

« Cela fait des années que j’entends Roberto Gonzalez Hurtado et

Fernando Fizsbein travailler un répertoire que j’adore. Comme d’habi-

tude, je me suis invitée, j’ai proposé quelques chansons, et le duo est

devenu un trio : trois voix, une guitare, un bandonéon, un concert

presque acoustique, presque en famille, con mis amores. »

Agnès Jaoui.

Rue de la Futaie (Mézidon-Canon)

Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie



« El trio de mis amores

Agnès Jaoui is a well-known actress, screenwriter and director of

but few know that she began her artistic training with singing

began her artistic training before turning to theatre

theater.

Accompanied by her two accomplices, Argentinean Fernando Fiszbein

and Cuban singer Roberto Gonzalez Hurtado, she sings the hits of her three

the hits from her three previous albums Canta, Dans mon Pays and Nostalgias

mon Pays and Nostalgias. These vibrant love songs testify to her passion

her passion for Latin melodies.

« I’ve been listening to Roberto Gonzalez Hurtado and Fernando Fizsbein work together for years now

Fernando Fizsbein work on a repertoire that I adore. As usual, I

invited myself in, suggested a few songs, and the duo became a trio

became a trio: three voices, a guitar, a bandoneon, an almost acoustic

an almost acoustic, almost family concert, con mis amores

Agnès Jaoui

« El trío de mis amores

Conocemos a Agnès Jaoui como actriz, guionista y directora de películas de éxito

pero pocos saben que fue a través del canto como comenzó su

formación artística antes de dedicarse al teatro

teatro.

Acompañada por sus dos cómplices, el argentino Fernando Fiszbein

y el cubano Roberto González Hurtado, canta los éxitos de sus tres

los éxitos de sus tres álbumes anteriores Canta, Dans mon Pays y Nostalgias

mon Pays y Nostalgias. Estas vibrantes canciones de amor son testimonio de su pasión

su pasión por las melodías latinas.

« Llevo años escuchando a Roberto González Hurtado y Fernando Fizsbein trabajar juntos

Fernando Fizsbein trabaja en un repertorio que adoro. Como de costumbre

me invitó a participar, le propuse algunas canciones, y el dúo se convirtió en un trío: tres voces

se convirtió en trío: tres voces, una guitarra, un bandoneón, un concierto casi acústico

un concierto casi acústico, casi familiar, con mis amores

Agnès Jaoui

« El trio de mis amores »

Agnès Jaoui ist als Schauspielerin, Drehbuchautorin und Regisseurin bekannt

sie ist eine erfolgreiche Filmemacherin, aber nur wenige wissen, dass sie mit Gesang begonnen hat

ihre künstlerische Ausbildung begonnen hat, bevor sie sich dem

dem Theater zuwandte.

Begleitet von ihren beiden Komplizen, dem Argentinier Fernando Fiszbein

und dem Kubaner Roberto Gonzalez Hurtado, interpretiert sie mit ihrer wunderschönen

warme Stimme die Hits aus ihren drei vorherigen Alben Canta, Dans

mon Pays und Nostalgias vor. Diese vibrierenden Liebeslieder zeugen von

von ihrer Leidenschaft für lateinamerikanische Melodien.

« Seit Jahren höre ich Roberto Gonzalez Hurtado und Fernando Fizbein

Fernando Fizsbein an einem Repertoire arbeiten, das ich liebe. Wie üblich habe ich mich für die

ich lud mich selbst ein, schlug ein paar Lieder vor, und aus dem Duo wurde ein Duo

wurde ein Trio: drei Stimmen, eine Gitarre, ein Bandoneon

fast akustisch, fast in der Familie, con mis amores. »

Agnès Jaoui

