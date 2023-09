Spectacle à la Loco à Mézidon Vallée d’Auge : Oldelaf et Arnaud Joyet dans « Traqueurs de Nazis » Rue de la Futaie (Mézidon-Canon) Mézidon Vallée d’Auge, 3 février 2024, Mézidon Vallée d'Auge.

Mézidon Vallée d’Auge,Calvados

Deux aventuriers seuls en

scène. Du rire. Des chansons.

De l’action

En 1993, Oldelaf et Arnaud Joyet, aujourd’hui vedettes recon-

nues du monde de l’intermittence, n’étaient encore que deux

étudiants paumés en colocation.

Ils tombent un soir à la TV sur un reportage sur Serge et Beate

Klarsfeld, le couple qui a débusqué et traîné devant la justice les

nazis Eichmann et Barbie, au péril de leur propre vie.

C’est le déclic.

Ils décident de reprendre le flambeau, même si ça brûle.

Cette aventure les mènera en chanson et en bonne humeur de

la bibliothèque du Perreux-sur-Marne à Bogota, en passant par

la forêt de Rambouillet ou un bowling, et sertira leur amitié du

sceau le plus noble : être Traqueurs de Nazis..

2024-02-03 20:30:00 fin : 2024-02-03 . .

Rue de la Futaie (Mézidon-Canon)

Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie



Two adventurers alone

on stage. Laughter. Songs.

Action

Back in 1993, Oldelaf and Arnaud Joyet, now recognized stars of the intermittent world, were just two of a kind

stars of the intermittent world, were still just two lost students

students sharing a flat.

One evening, they saw a TV report on Serge and Beate Klarsfeld

Klarsfeld, the couple who tracked down and brought to justice the

nazis Eichmann and Barbie, risking their own lives in the process.

That’s when it all clicked.

They decided to take up the torch, even if it burned.

This adventure takes them, in song and good humor, from the

from the Perreux-sur-Marne library to Bogota, via the

the forest of Rambouillet or a bowling alley, and will set their friendship

noblest seal: to be Nazi Trackers.

Dos aventureros solos

en el escenario. Risas. Algunas canciones.

Acción

En 1993, Oldelaf y Arnaud Joyet, hoy estrellas reconocidas del mundo del trabajo intermitente, eran todavía sólo dos

estrellas del mundo de los autónomos, aún eran sólo dos estudiantes perdidos

estudiantes que compartían piso.

Una noche se encontraron con un reportaje televisivo sobre Serge y Beate Klarsfeld

Klarsfeld, la pareja que localizó y llevó ante la justicia a los nazis

nazis Eichmann y Barbie, arriesgando sus propias vidas en el proceso.

Ese fue el detonante.

Decidieron tomar la antorcha, aunque ardiera.

Esta aventura les llevará con canciones y buen humor desde

de la biblioteca de Perreux-sur-Marne a Bogotá, pasando por el

el bosque de Rambouillet o una bolera, y pondrá su amistad

sello de calidad: ser Rastreadores Nazis.

Zwei Abenteurer allein auf der Bühne

auf der Bühne. Lachen. Ein paar Lieder.

Action

1993 waren Oldelaf und Arnaud Joyet, die heute anerkannte Stars der Szene sind, noch nicht so weit

der Welt der zeitweiligen Beschäftigung, waren damals noch zwei

studenten in einer Wohngemeinschaft.

Eines Abends sehen sie im Fernsehen eine Reportage über Serge und Beate

Klarsfeld, das Ehepaar, das die Nazis aufgespürt und vor Gericht gebracht hat

die beiden Nazis Eichmann und Barbie haben sie unter Einsatz ihres eigenen Lebens verfolgt.

Das ist der Auslöser.

Sie beschließen, die Fackel wieder aufzunehmen, auch wenn es brennt.

Dieses Abenteuer führt sie mit Gesang und guter Laune von

von der Bibliothek in Le Perreux-sur-Marne nach Bogota, durch

dem Wald von Rambouillet oder einer Bowlingbahn und wird ihre Freundschaft mit dem

das edelste Siegel: Nazijäger zu sein.

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité