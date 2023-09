« Café et culture » à la Loco à Mézidon Vallée d’Auge : François Guernier Rue de la Futaie (Mézidon-Canon) Mézidon Vallée d’Auge, 14 janvier 2024, Mézidon Vallée d'Auge.

Mézidon Vallée d’Auge,Calvados

Pour ce deuxième «Café et culture» de la saison consacré aux

années vinyls, Nous accueillons François Guernier qui depuis

de nombreuses années, sillonne les routes de France avec

différents projets musicaux (Gainsbourg for Kids, Rue Leprest, De la

boue sous le ciel, La Mordue, Wanted Joe Dassin, Tichot et Jamais

Content).

« Le carnet de chansons »

De ses différentes rencontres et expériences, il a constitué un carnet

de chansons qui lui sont chères, de Bashung à Gainsbourg, d’Azna-

vour à Souchon, de Ferrer à Dassin, auxquelles viennent s’ajouter des

compositions personnelles.

Ce nouveau spectacle est un voyage musical dans lequel il nous

emmène, à l’aide de sa guitare, dans une interprétation tendrement

folk.

« Il est bien connu que le café est muse et carburant des artistes…

A l’issue de cette représentation et autour d’un café gourmand, nous vous

proposons un temps d’échange avec l’artiste… ».

2024-01-14 16:30:00 fin : 2024-01-14 . .

Rue de la Futaie (Mézidon-Canon)

Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie



For this second « Café et culture » of the season, dedicated to the

years of vinyl, we welcome François Guernier, who has been

has been touring France for many years with various

musical projects (Gainsbourg for Kids, Rue Leprest, De la boue sous ciel

boue sous le ciel, La Mordue, Wanted Joe Dassin, Tichot and Jamais

Content).

« The songbook

From his various encounters and experiences, he has put together a notebook

of his favorite songs, from Bashung to Gainsbourg, from Azna-

vour to Souchon, Ferrer to Dassin, to which are added his own

personal compositions.

This new show is a musical voyage in which he takes us

with the help of his guitar, in a tenderly folk interpretation

interpretation.

« It’s well known that coffee is the muse and fuel of artists…

At the end of the show, over a gourmet coffee, we invite you to share

with the artist… »

Para este segundo « Café et culture » de la temporada dedicada a los

años del vinilo, damos la bienvenida a François Guernier, que

lleva muchos años recorriendo Francia con varios

diferentes proyectos musicales (Gainsbourg for Kids, Rue Leprest, De la boue sous ciel

boue sous le ciel, La Mordue, Wanted Joe Dassin, Tichot y Jamais

Content).

« El cancionero

A partir de sus diversos encuentros y experiencias, ha elaborado un cuaderno de canciones que le son entrañables

de sus canciones favoritas, de Bashung a Gainsbourg, de Azna-

vour a Souchon, de Ferrer a Dassin, además de sus propias composiciones

sus propias composiciones.

Este nuevo espectáculo es un viaje musical en el que nos lleva a

con la ayuda de su guitarra, en una interpretación tiernamente folk

folk.

« Es bien sabido que el café es la musa y el combustible de los artistas…

Al final de esta actuación y tomando un café gourmet, le invitamos a compartir

una charla con el artista… »

In diesem zweiten « Café et culture » der Saison, das sich mit den Vintage-Jahrgängen befasst, haben wir uns mit den Vintage-Jahrgängen beschäftigt

wir begrüßen François Guernier, der seit vielen Jahren mit seinen

seit vielen Jahren durch die Straßen Frankreichs reist mit

verschiedenen musikalischen Projekten (Gainsbourg for Kids, Rue Leprest, De la

boue sous le ciel, La Mordue, Wanted Joe Dassin, Tichot und Jamais

Content).

« Das Liederbuch » (Le carnet de chansons)

Aus seinen verschiedenen Begegnungen und Erfahrungen hat er ein Liederbuch zusammengestellt

mit Liedern, die ihm am Herzen liegen, von Bashung bis Gainsbourg, von Azna- vour

vour bis Souchon, von Ferrer bis Dassin

eigenkompositionen.

Seine neue Show ist eine musikalische Reise, auf die er uns mitnimmt

mit Hilfe seiner Gitarre zu einer zärtlichen Interpretation von

folk.

« Es ist allgemein bekannt, dass Kaffee die Muse und der Treibstoff der Künstler ist…

Im Anschluss an die Vorstellung und bei einem leckeren Kaffee bieten wir Ihnen die Möglichkeit

einen Austausch mit dem Künstler vor… »

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité