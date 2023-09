« Café et culture » à la Loco à Mézidon Vallée d’Auge : Rita and the Walrus Rue de la Futaie (Mézidon-Canon) Mézidon Vallée d’Auge, 10 décembre 2023, Mézidon Vallée d'Auge.

Mézidon Vallée d’Auge,Calvados

Notre premier «Café et culture» de la saison consacré aux

années vinyls. Cyril Achard (guitare et arrangements) et Camille

Mandineau (chant) choisissent l’exercice périlleux du duo afin

d’exprimer leur passion commune pour la musique des Beatles.

L’hommage est rendu à travers un répertoire d’inspiration Jazz et

Bossa, reposant sur un profond remaniement du matériau musical

originel. Les arrangements sont taillés sur mesure, la relecture porte

autant sur l’approche stylistique que sur les nouvelles propositions

harmoniques et rythmiques.

Les deux musiciens, fidèles à leur racine commune qu’est le Jazz,

conservent un espace dédié à leurs exercices favoris : l’improvisation

et l’interaction.

Plusieurs « temps » se succèdent : le temps de l’évocation du

souvenir des mélodies originales, celui de la réappropriation de sujet

musical, enfin celui de la pure interprétation.

« Il est bien connu que le café est muse et carburant des artistes…

A l’issue de cette représentation et autour d’un café gourmand, nous vous

proposons un temps d’échange avec l’artiste… ».

2023-12-10 16:30:00 fin : 2023-12-10 . .

Rue de la Futaie (Mézidon-Canon)

Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie



Our first « Café et culture » of the season, devoted to the

vinyl years. Cyril Achard (guitar and arrangements) and Camille

Mandineau (vocals) choose the perilous exercise of duet to express

to express their shared passion for the music of the Beatles.

The tribute is paid through a repertoire inspired by jazz and bossa

Bossa, based on a profound reworking of the original musical material

material. The arrangements are tailor-made, and the reinterpretation is as much

the stylistic approach as much as the new harmonic and rhythmic

harmonic and rhythmic proposals.

The two musicians, faithful to their shared roots in jazz,

preserve a space dedicated to their favorite exercises: improvisation

and interaction.

Several « times » follow one another: the time of evoking the memory

the memory of original melodies, that of the reappropriation of musical

and finally, pure interpretation.

« It is well known that coffee is the muse and fuel of artists…

At the end of this performance, over a gourmet coffee, we invite you to share

with the artist… »

Nuestro primer ‘Café et culture’ de la temporada, dedicado a los

años del vinilo. Cyril Achard (guitarra y arreglos) y Camille

Mandineau (voz) han elegido el peligroso ejercicio del dúo para expresar

para expresar su pasión compartida por la música de los Beatles.

El homenaje se rinde a través de un repertorio inspirado en el jazz y la bossa

Bossa, basado en una profunda reelaboración del material musical original

material. Los arreglos están hechos a medida, y la relectura se centra tanto en el enfoque estilístico como en el contenido musical

el enfoque estilístico tanto como en las nuevas propuestas armónicas y rítmicas

y rítmicas propuestas.

Los dos músicos, fieles a sus raíces comunes en el jazz, conservan un espacio dedicado a sus ejercicios favoritos: la improvisación,

conservan un espacio dedicado a sus ejercicios favoritos: la improvisación

e interacción.

Se suceden varios « tiempos »: el tiempo de la evocación del

memoria de las melodías originales, la reapropiación del tema musical

y, por último, el tiempo de la pura interpretación.

« Es bien sabido que el café es la musa y el combustible de los artistas…

Al final de esta actuación y tomando un café gourmet, le invitamos a pasar un rato

con el artista… »

Unser erster « Kaffee und Kultur » der Saison, der den

vinyl-Jahren gewidmet ist. Cyril Achard (Gitarre und Arrangements) und Camille

Mandineau (Gesang) wählen die gefährliche Übung des Duos, um

um ihre gemeinsame Leidenschaft für die Musik der Beatles zum Ausdruck zu bringen.

Die Hommage erfolgt durch ein Repertoire, das von Jazz und Musik inspiriert ist

Bossa, das auf einer tiefgreifenden Überarbeitung des musikalischen Materials beruht

ursprünglichen Songs basiert. Die Arrangements sind maßgeschneidert, und die Neuinterpretation bezieht sich auf

sowohl auf den stilistischen Ansatz als auch auf die neuen Vorschläge für

harmonien und Rhythmen.

Die beiden Musiker bleiben ihrer gemeinsamen Wurzel, dem Jazz, treu,

sie behalten einen Raum für ihre Lieblingsübungen: Improvisation und Interaktion

und Interaktion.

Mehrere « Zeiten » folgen aufeinander: die Zeit der Beschwörung der

erinnerung an die Originalmelodien, die Zeit der Wiederaneignung des Themas

und schließlich die Zeit der reinen Interpretation.

« Es ist allgemein bekannt, dass der Kaffee Muse und Treibstoff der Künstler ist… ».

Im Anschluss an die Vorstellung und bei einem leckeren Kaffee bieten wir Ihnen Folgendes an

einen Austausch mit dem Künstler vor… »

Mise à jour le 2023-09-20 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité