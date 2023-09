Spectacle à la Loco à Mézidon Vallée d’Auge : Ange « Cunégonde Tour » Rue de la Futaie (Mézidon-Canon) Mézidon Vallée d’Auge, 18 novembre 2023, Mézidon Vallée d'Auge.

Mézidon Vallée d’Auge,Calvados

A près quelques milliers de concerts à travers le monde, à

l’aube de ses 80 ans, Christian Décamps effectuera son

dernier tour de piste lors de cette tournée avant de laisser

place à d’autres anges le 31 janvier 2025. Qu’importe ! Un ange est

éternel…

Pionnier intarissable sur le terrain de jeux du rock progressif, cette

légende vivante séduit, provoque, étonne un public fidèle par sa

générosité et son lyrisme atypique.

ANGE invente ce que beaucoup n’osent pas en incarnant l’audace, la

joie communicative à explorer l’inconnu. Un gage d’éternité…

SIX MILLIONS d’albums vendus,

SIX DISQUES D’OR,

GRAND PRIX DE L’ACADEMIE CHARLES CROS !.

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 . .

Rue de la Futaie (Mézidon-Canon)

Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie



A fter several thousand concerts around the world, on the eve of his

on the eve of his 80th birthday, Christian Décamps will perform his last

on this tour, before making way for other angels

january 31, 2025. No matter! An angel is

eternal…

A tireless pioneer in the progressive rock playground, this living legend

this living legend seduces, provokes and astonishes a loyal

generosity and atypical lyricism.

ANGE invents what many don?t dare, embodying the audacity and

the communicative joy of exploring the unknown. A guarantee of eternity…

SIX MILLION albums sold,

SIX GOLD RECORDS,

GRAND PRIX DE L?ACADEMIE CHARLES CROS!

Tras varios miles de conciertos en todo el mundo, en vísperas de su

en vísperas de su 80 cumpleaños, Christian Décamps realizará

esta gira antes de dejar paso a otros ángeles el

otros ángeles el 31 de enero de 2025. No importa Un ángel es

eterno…

Pionero infatigable en el terreno del rock progresivo, esta

leyenda viva seduce, provoca y asombra a un público fiel con su

generosidad y un lirismo atípico.

ANGE inventa lo que muchos no se atreven, encarna la audacia, la comunicativa

la alegría comunicativa de explorar lo desconocido. Una garantía de eternidad…

SEIS MILLONES de álbumes vendidos,

SEIS DISCOS DE ORO,

¡GRAN PREMIO DE LA ACADEMIA CHARLES CROS!

Nach einigen tausend Konzerten auf der ganzen Welt, am Ende seines Lebens, hat er seinen letzten Geburtstag gefeiert

im Alter von 80 Jahren wird Christian Décamps seine letzte Tournee spielen

auf dieser Tournee wird er zum letzten Mal auftreten, bevor er seinen Platz für

am 31. Januar 2025 anderen Engeln Platz machen wird. Was soll’s! Ein Engel ist

ewig…

Als unerschöpflicher Pionier auf dem Spielfeld des Progressive Rocks ist diese

lebende Legende verführt, provoziert und verblüfft ein treues Publikum mit seiner

großzügigkeit und seinem atypischen Lyrismus.

ANGE erfindet das, was viele nicht wagen, indem er Kühnheit verkörpert, die

ansteckende Freude an der Erkundung des Unbekannten. Ein Pfand für die Ewigkeit…

SECHS MILLIONEN verkaufte Alben,

SECHS GOLDENE SCHALLPLATTEN,

GRAND PRIX DE L’ACADEMIE CHARLES CROS!

