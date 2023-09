Spectacle à la Loco à Mézidon Vallée d’Auge : Mentissa Rue de la Futaie (Mézidon-Canon) Mézidon Vallée d’Auge, 11 octobre 2023, Mézidon Vallée d'Auge.

Mézidon Vallée d’Auge,Calvados

Novembre 2020. Mentissa débarque à Paris, Gare du Nord, en

provenance de Bruxelles. La vingtaine à peine entamée, la jeune

fille s’apprête à tenter sa chance le jour même devant le jury

de The Voice.

La suite a animé les conversations de millions de Français pendant

quelques mois : 4 sièges retournés, le choix du « coach » Vianney,

des prestations bouleversantes qui mènent Mentissa jusqu’à cette

finale au cours de laquelle elle dévoile pour la première fois une

chanson inédite. Une chanson manifeste écrite et composée par

Vianney à partir de l’histoire de Mentissa. Un autoportrait sans filtre,

scandé le poing levé par une jeune femme certaine d’avoir trouvé sa

place. Une chanson qui en annonce d’autres. Et Bam.

L’histoire se prolonge sur la route. La route d’une tournée des Zénith

avec Vianney durant plus de six mois, au cours de laquelle Mentissa

apprend son métier et chante tous les soirs, imposant « Et Bam » de

la meilleure des manières.

En novembre 2022 sonne la sortie de son tout premier album «

La vingtaine » et Mentissa nous dévoile les dates de sa première

tournée sous son nom, accompagnée de ses musiciens..

2023-10-11 20:30:00 fin : 2023-10-11 . .

Rue de la Futaie (Mézidon-Canon)

Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie



November 2020. Mentissa arrives at the Gare du Nord in Paris

from Brussels. Barely into her twenties, the young

is about to try her luck in front of the The Voice

of The Voice.

What followed animated the conversations of millions of French people for several months

4 seats upturned, the choice of coach Vianney,

performances that took Mentissa all the way to the final

to the final, during which she unveiled an unreleased

song for the first time. A song written and composed by

Vianney based on Mentissa?s own story. An unfiltered self-portrait,

chanted with a raised fist by a young woman certain of having found her

her place. A song that heralds others. And Bam.

The story continues on the road. The road of a Zenith tour

with Vianney for over six months, during which Mentissa

learns her craft and sings every night, imposing « Et Bam » in the best possible way

in the best possible way.

November 2022 saw the release of her very first album, »

La vingtaine », and Mentissa unveils the dates of her first tour

tour under her own name, accompanied by her musicians.

Noviembre de 2020. Mentissa llega a la Gare du Nord de París

procedente de Bruselas. Apenas entrada en la veintena, se prepara

preparándose para probar suerte ese mismo día ante el jurado de

de La Voz.

Lo que siguió fue la comidilla de millones de franceses durante varios meses

4 asientos volcados, la elección del ‘coach’ Vianney,

la elección del « coach » Vianney, y algunas actuaciones profundamente conmovedoras que llevaron a Mentissa hasta la

final, durante la cual desveló por primera vez una canción inédita

canción por primera vez Una canción escrita y compuesta por

Vianney basada en la historia de Mentissa. Un autorretrato sin filtros,

cantado con el puño en alto por una joven segura de haber encontrado su

su lugar. Una canción que anuncia a los demás. Y Bam.

La historia continúa en la carretera. La carretera de una gira por el Zéniths

con Vianney durante más de seis meses, durante los cuales Mentissa

aprendió su oficio y cantó cada noche, imponiendo « Et Bam » de la mejor manera posible

de la mejor manera posible.

En noviembre de 2022 vio la luz su primer álbum, « La vingtaine »

La vingtaine », y Mentissa anunció las fechas de su primera gira con su propio nombre

gira con su propio nombre, acompañada de sus músicos.

November 2020. Mentissa landet in Paris, Gare du Nord, aus

aus Brüssel kommend. Die junge Frau, die gerade mal Anfang zwanzig ist, hat eine

mädchen bereitet sich darauf vor, am selben Tag vor der Jury ihr Glück zu versuchen

von The Voice.

Was dann folgte, war für Millionen von Franzosen für einige Zeit das Gesprächsthema

einige Monate lang: 4 umgedrehte Sitze, die Wahl des « Coachs » Vianney,

und erschütternde Auftritte, die Mentissa bis ins Finale führen

finale, in dem sie zum ersten Mal einen Song vorstellt

unveröffentlichtes Lied vorstellt. Ein offensichtliches Lied, geschrieben und komponiert von

Vianney hat es auf der Grundlage von Mentissas Geschichte geschrieben. Ein Selbstporträt ohne Filter,

skandiert mit erhobener Faust von einer jungen Frau, die sicher ist, ihren Platz gefunden zu haben

platz gefunden zu haben. Ein Lied, das weitere ankündigt. Und Bam.

Die Geschichte wird auf der Straße fortgesetzt. Die Straße einer Tournee durch die Zeniths

mit Vianney über sechs Monate lang, auf der Mentissa

ihr Handwerk lernt, jeden Abend singt und « Et Bam » auf die beste Art und Weise durchsetzt

auf die beste Art und Weise.

Im November 2022 erschien ihr Debütalbum »

La vingtaine » und Mentissa gibt die Termine für ihre erste Tournee bekannt

tournee unter ihrem Namen, begleitet von ihren Musikern.

