Présentation de la saison et spectacle à la Loco à Mézidon Vallée d’Auge : Middle Jazz Band Rue de la Futaie (Mézidon-Canon) Mézidon Vallée d’Auge, 1 octobre 2023, Mézidon Vallée d'Auge.

Mézidon Vallée d’Auge,Calvados

Présentation de la saison 2023/24:

L’équipe d’Arts M-C vous présentera l’essentiel de la saison 2023/24 à la Loco. Elle sera entourée du Middle Jazz Band de Lisieux Normandie pour une parenthèse musicale.

Dans la pure tradition des grands orchestres de Glenn Miller, de Duke Ellington, de Count Basie, de Claude Bolling… Le Middle Jazz Band de Lisieux Normandie se compose de quatre sections :

Saxophones, trompettes, trombones et rythmique (piano, basse guitare, batterie). Il aborde tous les styles de jazz : swing, blues, latino-jazz, ballade… Placé sous la direction de Jean-Claude Deslandes, le big band jouera des standards connus de tous : Night and day, Blue moon, Quien sera, Fly me to the moon, Libertango… avec Sophie Gouby, chanteuse invitée.

Sophie Gouby est une chanteuse élégante à la voix de mezzo chaude et nuancée qui sait mêler émotion et énergie à merveille..

2023-10-01 17:00:00 fin : 2023-10-01 19:00:00. .

Rue de la Futaie (Mézidon-Canon)

Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie



Presentation of the 2023/24 season:

The Arts M-C team will present the essentials of the 2023/24 season at La Loco. The Middle Jazz Band from Lisieux Normandie will join us for a musical interlude.

In the pure tradition of the great orchestras of Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie, Claude Bolling… The Middle Jazz Band de Lisieux Normandie is made up of four sections:

Saxophones, trumpets, trombones and rhythm section (piano, bass guitar, drums). It covers all jazz styles: swing, blues, Latin jazz, ballads… Under the direction of Jean-Claude Deslandes, the big band will play well-known standards: Night and day, Blue moon, Quien sera, Fly me to the moon, Libertango… with guest vocalist Sophie Gouby.

Sophie Gouby is an elegant singer with a warm, nuanced mezzo voice and a wonderful blend of emotion and energy.

Presentación de la temporada 2023/24:

El equipo de Arts M-C presentará lo esencial de la temporada 2023/24 en La Loco. Se les unirá la Middle Jazz Band de Lisieux Normandie para un interludio musical.

En la pura tradición de las grandes orquestas de Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie y Claude Bolling… La Middle Jazz Band de Lisieux Normandie se compone de cuatro secciones:

Saxofones, trompetas, trombones y sección rítmica (piano, bajo, batería). Abarca todos los estilos de jazz: swing, blues, jazz latino, baladas, etc. Dirigida por Jean-Claude Deslandes, la big band interpretará conocidos estándares: Night and day, Blue moon, Quien sera, Fly me to the moon, Libertango… con la vocalista invitada Sophie Gouby.

Sophie Gouby es una cantante elegante con una voz de mezzo cálida y llena de matices y una maravillosa mezcla de emoción y energía.

Vorstellung der Saison 2023/24:

Das Team von Arts M-C stellt Ihnen die wichtigsten Punkte der Saison 2023/24 in La Loco vor. Das Team wird von der Middle Jazz Band aus Lisieux Normandie begleitet, die eine musikalische Pause einlegt.

In der reinen Tradition der großen Orchester von Glenn Miller, Duke Ellington, Count Basie, Claude Bolling… Die Middle Jazz Band von Lisieux Normandie besteht aus vier Sektionen:

Saxophone, Trompeten, Posaunen und Rhythmusgruppe (Klavier, Bassgitarre, Schlagzeug). Sie beschäftigt sich mit allen Stilrichtungen des Jazz: Swing, Blues, Latino-Jazz, Balladen… Unter der Leitung von Jean-Claude Deslandes wird die Big Band allseits bekannte Standards spielen: Night and day, Blue moon, Quien sera, Fly me to the moon, Libertango… mit Sophie Gouby als Gastsängerin.

Sophie Gouby ist eine elegante Sängerin mit einer warmen und nuancierten Mezzostimme, die es versteht, Emotionen und Energie auf wunderbare Weise miteinander zu verbinden.

