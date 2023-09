OKTOBERFEST rue de la Frontière / croisement rue Houillère Freyming-Merlebach, 14 octobre 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

La salle Vouters se parera de ses plus belles couleurs bavaroises, pour vous transporter au cœur d’une véritable Oktoberfest traditionnelle ! Animation musicale avec GIB GAZZ. Uniquement sur réservation. Service à table, 0.5L de bière ou 1 autre boisson au choix + plat et café/dessert. Attention, places limitées.. Tout public

Samedi 2023-10-14 19:00:00 fin : 2023-10-14 23:30:00. 25 EUR.

rue de la Frontière / croisement rue Houillère

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



Salle Vouters will be decked out in its finest Bavarian colors, to transport you to the heart of a truly traditional Oktoberfest! Musical entertainment with GIB GAZZ. Reservations required. Table service, 0.5L beer or 1 other beverage of your choice + main course and coffee/dessert. Please note, places are limited.

La Salle Vouters se engalanará con sus mejores colores bávaros para transportarle al corazón de una Oktoberfest verdaderamente tradicional Animación musical con GIB GAZZ. Reserva obligatoria. Servicio de mesa, 0,5 l de cerveza o 1 bebida a elegir + plato principal y café/postre. Plazas limitadas.

Der Vouters-Saal wird in den schönsten bayerischen Farben erstrahlen, um Sie in das Herz eines echten, traditionellen Oktoberfestes zu versetzen! Musikalische Unterhaltung mit GIB GAZZ. Nur nach vorheriger Reservierung. Bedienung am Tisch, 0,5 l Bier oder 1 anderes Getränk nach Wahl + Hauptgericht und Kaffee/Dessert. Achtung, begrenzte Plätze.

Mise à jour le 2023-09-25 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH