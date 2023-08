EXPOSITION: LA MINE 20 ANS DÉJÀ rue de la Frontière / croisement rue Houillère Freyming-Merlebach, 21 septembre 2023, Freyming-Merlebach.

Freyming-Merlebach,Moselle

Exposition sur la mine dans notre secteur, pour commémorer les 20 ans de sa fermeture. Entrée libre.. Tout public

Vendredi 2023-09-21 14:00:00 fin : 2023-09-27 19:00:00. 0 EUR.

rue de la Frontière / croisement rue Houillère

Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est



Exhibition on mining in our area, to commemorate the 20th anniversary of its closure. Free admission.

Exposición sobre la mina en nuestra zona, para conmemorar el 20 aniversario de su cierre. Entrada gratuita.

Ausstellung über die Mine in unserem Sektor, zum Gedenken an den 20. Jahrestag ihrer Schließung. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-08-28 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH