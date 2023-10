Loto Rue de la Frm de Fatigue Mont-de-Marsan, 10 octobre 2023, Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan,Landes

Loto organisé par l’Association des retraités et personnes âgées de Mont de Marsan..

2023-10-10 fin : 2023-10-10 . .

Rue de la Frm de Fatigue Salle Municipale Petit Bonheur

Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine



Loto organized by the Association des retraités et personnes âgées de Mont de Marsan.

Loto organizado por la Association des retraités et personnes âgées de Mont de Marsan.

Lotto, organisiert von der Association des retraités et personnes âgées de Mont de Marsan (Vereinigung der Rentner und älteren Menschen von Mont de Marsan).

Mise à jour le 2023-10-07 par OT Mont-de-Marsan