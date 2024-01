Rencontre réalisateur – Cinéma Liberty Rue de la Fraternité Monsempron-Libos, mardi 16 janvier 2024.

Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 20:15:00

fin : 2024-01-16

Rencontre réalisateur : « Arbres », documentaire France 2002, réalisé par Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil, rencontre avec Marc-Antoine Roudil.

Arbres raconte les grandes différences et les petites similitudes entre l’Arbre et l’Homme avec l’idée prégnante que l’arbre est au règne végétal ce que l’homme est au règne animal. Ce documentaire renverse quelques idées reçues en partant du constat que l’on voit toujours l’animal qui court sur la branches mais jamais l’arbre sur lequel il se déplace.

Rue de la Fraternité

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



