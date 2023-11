Rencontre réalisateur – Cinéma Liberty Rue de la Fraternité Monsempron-Libos, 19 décembre 2023, Monsempron-Libos.

Monsempron-Libos,Lot-et-Garonne

Rencontre réalisateur : « Une année féroienne » doc France 2023 de Lukas Frayssinet. Ce documentaire est une découverte de la vie des habitants des îles Féroé au sens le plus profond et intime […]..

2023-12-19

Rue de la Fraternité

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Meet the director: « Une année féroienne » doc France 2023 by Lukas Frayssinet. This documentary is a discovery of Faroese life in the deepest, most intimate sense […].

Conozca al director: « Une année féroienne » doc France 2023 de Lukas Frayssinet. Este documental explora la vida de los habitantes de las Islas Feroe en el sentido más profundo e íntimo […].

Treffen mit dem Regisseur: « Une année féroienne » doc France 2023 von Lukas Frayssinet. Dieser Dokumentarfilm ist eine Entdeckung des Lebens der Bewohner der Färöer-Inseln im tiefsten und intimsten Sinne […].

