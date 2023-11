Conférence et film au Liberty Rue de la Fraternité Monsempron-Libos, 17 décembre 2023, Monsempron-Libos.

Monsempron-Libos,Lot-et-Garonne

Projection du documentaire » Ricardo et la peinture » suivie d’une conférence sur Velasquez par Mireille Colas, historienne et conférencière..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

Rue de la Fraternité

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Screening of the documentary « Ricardo et la peinture » followed by a talk on Velasquez by historian and lecturer Mireille Colas.

Proyección del documental « Ricardo et la peinture » seguida de una conferencia sobre Velázquez a cargo de Mireille Colas, historiadora y conferenciante.

Vorführung des Dokumentarfilms « Ricardo und die Malerei » mit anschließendem Vortrag über Velasquez von Mireille Colas, Historikerin und Dozentin.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT Fumel – Vallée du Lot