18h30 : conférence « Napoléon, une passion française ? » par Arthur Chevallier

20h15 : projection du film « Napoléon ».

6:30pm: lecture « Napoléon, a French passion? » by Arthur Chevallier

8:15pm: screening of the film « Napoléon 18.30 h: Conferencia « Napoleón, ¿una pasión francesa? » por Arthur Chevallier

20.15 h: Proyección de la película « Napoleón 18.30 Uhr: Vortrag « Napoleon, eine französische Leidenschaft? » von Arthur Chevallier

