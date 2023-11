Unipop au Liberty : conférence et film Rue de la Fraternité Monsempron-Libos, 7 décembre 2023, Monsempron-Libos.

Monsempron-Libos,Lot-et-Garonne

L’UNIPOP de ville en ville est en quelque sorte un petit frère de l’UNIPOP du Jean Eustache de Pessac qui fait le bonheur des spectateurs depuis 10 ans maintenant en proposant toute l’année des conférences sur les arts, la littérature, le cinéma, l’histoire… et en y associant un film le temps d’une soirée exceptionnelle.

18h30 : projection du film « Bonnard, Pierre et Marthe »

20h30 : rencontre avec le réalisateur Martin Provost et Cyrille Sciama, directeur du Musée des Impressionnistes..

2023-12-07 fin : 2023-12-07 . EUR.

Rue de la Fraternité

Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The UNIPOP de ville en ville is a kind of little brother to the UNIPOP at Jean Eustache in Pessac, which has been delighting audiences for 10 years now, offering year-round lectures on the arts, literature, cinema, history… and associating them with a film for an exceptional evening.

6:30pm: screening of the film « Bonnard, Pierre et Marthe »

8:30pm: meeting with director Martin Provost and Cyrille Sciama, director of the Musée des Impressionnistes.

La UNIPOP de ville en ville es una especie de hermano pequeño de la UNIPOP de Jean Eustache en Pessac, que lleva 10 años deleitando al público proponiendo durante todo el año conferencias sobre las artes, la literatura, el cine, la historia… y asociándoles una película para una velada excepcional.

18.30 h: proyección de la película « Bonnard, Pierre et Marthe »

20.30 h: encuentro con el director Martin Provost y Cyrille Sciama, director del Museo de los Impresionistas.

Die UNIPOP von Stadt zu Stadt ist gewissermaßen ein kleiner Bruder der UNIPOP des Jean Eustache in Pessac, die seit nunmehr 10 Jahren die Zuschauer erfreut, indem sie das ganze Jahr über Vorträge über Kunst, Literatur, Kino, Geschichte… anbietet und an einem außergewöhnlichen Abend einen Film damit verbindet.

18.30 Uhr: Vorführung des Films « Bonnard, Pierre et Marthe »

20.30 Uhr: Treffen mit dem Regisseur Martin Provost und Cyrille Sciama, Direktor des Musée des Impressionnistes.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT Fumel – Vallée du Lot