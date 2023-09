JOURNÉE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE rue de la Forge Novéant-sur-Moselle, 20 septembre 2023, Novéant-sur-Moselle.

Novéant-sur-Moselle,Moselle

Venez participer et découvrir des épreuves olympiques et paralympiques avec le parrainage et la présence de sportifs de très haut niveau.

Restauration sur place. Tout public

Mercredi 2023-09-20 10:00:00 fin : 2023-09-20 17:00:00. 0 EUR.

rue de la Forge

Novéant-sur-Moselle 57680 Moselle Grand Est



Take part in and discover Olympic and Paralympic events with the sponsorship and presence of top-level athletes.

Catering on site

Venga a participar y descubrir los acontecimientos olímpicos y paralímpicos con el patrocinio y la presencia de deportistas de alto nivel.

Catering in situ

Nehmen Sie teil und entdecken Sie olympische und paralympische Wettkämpfe mit der Schirmherrschaft und Anwesenheit von Sportlern auf höchstem Niveau.

Verpflegung vor Ort

Mise à jour le 2023-09-14 par AGENCE INSPIRE METZ