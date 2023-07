Parc à l’anglaise de la Cude rue de la Forge Mailleroncourt-Charette, 12 juillet 2023, Mailleroncourt-Charette.

Mailleroncourt-Charette,Haute-Saône

Classé jardin remarquable et tenu par un couple de passionnés, le parc à l’Anglaise «La Cude» vous invite à découvrir plus de 600 espèces..

fin : . .

rue de la Forge

Mailleroncourt-Charette 70240 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté



Classified as a remarkable garden and run by a couple of enthusiasts, the English-style park « La Cude » invites you to discover more than 600 species.

Catalogado como jardín notable y dirigido por una pareja de entusiastas, el parque de estilo inglés « La Cude » le invita a descubrir más de 600 especies.

Der als bemerkenswerter Garten eingestufte und von einem passionierten Ehepaar geführte Park nach englischer Art « La Cude » lädt Sie dazu ein, mehr …

Mise à jour le 2023-06-29 par COORDINATION DESTINATION VOSGES DU SUD