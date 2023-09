Citrouilles en fête Rue de la Forêt Le Barp, 31 octobre 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

Animations pour les enfants de 3 à 10 ans environ. Activités manuelles créatives sur le thème Harry Potter. Jeux d’adresse en extérieur et/ou en intérieur. Maquillages. Chariot de bonbons et goûter..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 17:30:00. EUR.

Rue de la Forêt

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Activities for children aged 3 to 10 approx. Creative crafts on a Harry Potter theme. Outdoor and/or indoor games of skill. Face painting. Candy cart and snacks.

Actividades para niños de 3 a 10 años. Actividades creativas manuales sobre el tema de Harry Potter. Juegos de habilidad al aire libre y/o de interior. Pintura de caras. Truco o trato y merienda.

Animationen für Kinder von ca. 3 bis 10 Jahren. Kreative Bastelaktivitäten zum Thema Harry Potter. Geschicklichkeitsspiele im Freien und/oder in geschlossenen Räumen. Schminken. Wagen mit Süßigkeiten und Snacks.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Val de l’Eyre