Atelier tricot Rue de la Forêt Le Barp, 25 octobre 2023, Le Barp.

Le Barp,Gironde

UN MERCREDI SUR DEUX

Pour qui sait déjà tricoter, pour qui veut s’initier au tricotage… Apprendre, échanger des conseils, des astuces, des pelotes, autour d’un café ou autre boisson, d’un gâteau ! Simplicité, bienveillance et convivialité. Accessible dès 12 ans à toutes et tous !.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 17:30:00. EUR.

Rue de la Forêt

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine



EVERY OTHER WEDNESDAY

For those who already know how to knit, or for those who want to start knitting? Learn, exchange tips, tricks, balls of yarn, over a coffee or other beverage, and a cake! Simple, friendly and convivial. Open to everyone aged 12 and over!

MIÉRCOLES ALTERNOS

¿Para los que ya saben tejer o para los que quieren empezar a tejer? Aprender, intercambiar consejos, trucos y ovillos de lana con un café u otra bebida y un pastel Sencillo, amistoso y agradable. Abierto a todos los mayores de 12 años

JEDEN ZWEITEN MITTWOCH

Für alle, die schon stricken können, für alle, die mit dem Stricken beginnen wollen? Lernen, Tipps, Tricks und Knäuel austauschen, bei einem Kaffee oder einem anderen Getränk, einem Kuchen! Einfachheit, Wohlwollen und Geselligkeit. Ab 12 Jahren für alle zugänglich!

Mise à jour le 2023-10-04 par OT Val de l’Eyre