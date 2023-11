BOURSE AUX JOUETS rue de la forêt Cappel, 19 novembre 2023, Cappel.

Cappel,Moselle

Marché de Noël et bourse aux jouets, organisés par la MJC de Cappel. Tombola et visite du Père Noël. Restauration sur place: soupe de lentilles, hot dogs, bretzels, gâteaux, vin chaud… (réservation d’un espace au 06 47 47 55 41, appeler après 18h. 5€ les 2 mètres, tables/chaises non fournies).. Tout public

Dimanche 2023-11-19 00:00:00 fin : 2023-11-19 18:00:00. 0 EUR.

rue de la forêt salle polyvalente de Cappel

Cappel 57450 Moselle Grand Est



Christmas market and toy fair, organized by MJC Cappel. Tombola and visit from Santa Claus. On-site catering: lentil soup, hot dogs, pretzels, cakes, mulled wine… (reserve a space on 06 47 47 55 41, call after 6pm. 5? per 2 meters, tables/chairs not supplied).

Mercadillo navideño y feria del juguete, organizados por el MJC de Cappel. Tómbola y visita de Papá Noel. Restauración in situ: sopa de lentejas, perritos calientes, pretzels, pasteles, vino caliente, etc. (reservar espacio en el 06 47 47 55 41, llamar después de las 18.00 horas. 5 por 2 metros, no se proporcionan mesas ni sillas).

Weihnachtsmarkt und Spielzeugbörse, organisiert von der MJC Cappel. Tombola und Besuch des Weihnachtsmanns. Verpflegung vor Ort: Linsensuppe, Hot Dogs, Brezeln, Kuchen, Glühwein… (Reservierung eines Platzes unter 06 47 47 55 41, Anruf nach 18 Uhr. 5? pro 2 Meter, Tische/Stühle werden nicht gestellt).

Mise à jour le 2023-10-20 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH