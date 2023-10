Marché de Noël Rue de la Forêt Bazinval, 2 décembre 2023, Bazinval.

Bazinval,Seine-Maritime

L’association atelier multi activités vous donne rendez-vous à 15h30 à la salle des fêtes de la mairie.

Au programme :

SAMEDI – A partir de 15h30

– Lecture contée par Karine LOUIS, autrice et bibliothérapeute.

« Histoire en attendant Noël » – un moment cosy pour parents/enfants

Ouvert à tous !!

Entrée : 2.00€ + Goûter offert

DIMANCHE

– De 10h à 18h – Premier marché de Noël à la salle des fêtes avec le passage du Père Noël

Ouvert à tous ! Accès libre.

Renseignements :

– Hélène Holleville : 06 16 47 83 94 (Présidente)

– Sylvie Boucher : 06 63 92 95 14 (Vice-Présidente)

– Mairie : 02 32 97 04 01.

2023-12-02 15:30:00 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Rue de la Forêt Salle des fêtes

Bazinval 76340 Seine-Maritime Normandie



The association atelier multi activités invites you to a meeting at 3.30pm in the village hall.

Program:

SATURDAY ? Starting at 3.30pm

– Storytelling by Karine LOUIS, author and librarian.

« Storytelling while waiting for Christmas » – a cosy moment for parents and children

Open to all!

Admission: 2.00? + Complimentary snack

SUNDAY

– From 10am to 6pm ? First Christmas market at the Salle des Fêtes with Santa Claus stopping by

Open to all! Free admission.

For further information, please contact

– Hélène Holleville : 06 16 47 83 94 (President)

– Sylvie Boucher : 06 63 92 95 14 (Vice-President)

– Town Hall: 02 32 97 04 01

La asociación atelier multi activités le invita a una reunión a las 15h30 en la sala del pueblo.

En el programa:

SÁBADO ? A partir de las 15.30 h

– Cuentacuentos a cargo de Karine LOUIS, escritora y bibliotecaria.

« La hora de los cuentos en espera de la Navidad », un momento acogedor para padres e hijos

Abierto a todos

Entrada : 2,00? + Merienda ofrecida

DOMINGO

– De 10h a 18h ? Primer mercado de Navidad en la sala del pueblo con la visita de Papá Noel

Abierto a todos Entrada gratuita.

Para más información, póngase en contacto con

– Hélène Holleville: 06 16 47 83 94 (Presidenta)

– Sylvie Boucher: 06 63 92 95 14 (Vicepresidenta)

– Ayuntamiento: 02 32 97 04 01

Der Verein atelier multi activités lädt Sie um 15:30 Uhr in den Festsaal des Rathauses ein.

Auf dem Programm stehen :

SAMSTAG ? Ab 15:30 Uhr

– Erzählte Lesung von Karine LOUIS, Autorin und Bibliothekstherapeutin.

« Geschichte in Erwartung von Weihnachten » – ein gemütlicher Moment für Eltern/Kinder

Offen für alle!!!

Eintritt: 2,00 ? + kostenloser Snack

SONNTAG

– Von 10h bis 18h ? Erster Weihnachtsmarkt in der Festhalle mit Besuch des Weihnachtsmanns

Für alle geöffnet! Der Zugang ist frei.

Informationen:

– Hélène Holleville: 06 16 47 83 94 (Vorsitzende)

– Sylvie Boucher: 06 63 92 95 14 (Vizepräsidentin)

– Rathaus: 02 32 97 04 01

