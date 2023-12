Carnaval Biarnés Rue de la Fontaine Pau Catégories d’Évènement: Pau

Début : 2024-02-08

fin : 2024-02-11 Carnaval Biarnés, c’est un patrimoine culturel immatériel, une langue, des rites, des personnages, des créations contemporaines, tout ça mélangé, en perpétuel mouvement… bref, ua beròja mesclanha vitèca !

Programme à venir.

Rue de la Fontaine

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

