Open Air au Hédas Rue de la Fontaine Pau, 12 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

La Ciutat et les commerçant du Hédas organisent un Open Air place Recaborde.

Animations culturelles, dj-set et restauration sur place.

Et si on dansait dans l’hyper-centre ?.

2023-10-12 fin : 2023-10-12 23:00:00. EUR.

Rue de la Fontaine

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



La Ciutat and the Hédas shopkeepers organize an Open Air in Place Recaborde.

Cultural entertainment, DJ-set and on-site catering.

How about dancing in the hyper-center?

La Ciutat y los comerciantes de Hédas organizan un evento al aire libre en la plaza Recaborde.

Animación cultural, DJ set y catering in situ.

¿Y si bailamos en el hipercentro?

La Ciutat und die Geschäftsleute des Hédas organisieren ein Open Air auf dem Place Recaborde.

Kulturelle Animationen, Dj-Sets und Verpflegung vor Ort.

Wie wäre es mit einem Tanz im Hyperzentrum?

Mise à jour le 2023-10-09 par OT Pau