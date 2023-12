Cet évènement est passé Plantons une haie dans une ferme pas comme les autres Rue de la Fontaine Messia-sur-Sorne Catégories d’Évènement: Jura

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-18 09:00:00

fin : 2023-12-18 . Plantation de haie champêtre le matin. Visite de la ferme aquaponique Païdeia l’après-midi. Repas tiré du sac. .

Rue de la Fontaine

Messia-sur-Sorne 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté

